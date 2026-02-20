La Unidad Canina de la Policía Local de Benidorm inicia unos talleres para acercar su trabajo a los escolares de Benidorm

Con esta iniciativa, la unidad K9 visitará todos los colegios de la ciudad sostenidos con fondos públicos hasta el próximo mes de junio, en la tercera edición de un programa que genera muchísimo interés por parte del alumnado, al poder interactuar y ver cómo trabaja un perro adiestrado para realizar distintas labores relacionadas con la seguridad.Los concejales de Educación y de Seguridad Ciudadana, Maite Moreno ha recordado que se trata del tercer año consecutivo en el que se lleva a cabo esta campaña.

Los talleres tienen una duración de alrededor de 45 minutos y en cada sesión “pueden participar hasta un máximo de unos 50 menores. Estas visitas a centros escolares se iniciaron a primeros de este mes de febrero. Hasta la fecha ya han visitado el colegio concertado Nuestra Señora de los Dolores y el colegio Público Leonor Canalejas, además del CEIP Puig Campana donde ha tocado hoy. Los próximos centros en albergarlos serán los CEIP Serra Gelada, Miguel Hernández, Serra d’Aitana, La Cala, El Murtal, Ausiàs March, Vasco Núñez de Balboa, Bautista Lledó, Els Tolls, Mestre Gaspar López y finalizarán en el CEIP Gabriel Miró.