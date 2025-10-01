Turisme Comunitat Valenciana invertirá 500.000 euros para reforzar el posicionamiento turístico de Benidorm

Entre las actuaciones previstas destacan campañas de comunicación y publicidad, tanto online como offline, dirigidas a mercados nacionales e internacionales. En el ámbito nacional se contemplan acciones en televisión, publicidad digital y campañas específicas en canales de distribución como agencias mayoristas y agencias de viajes online. En el plano internacional, la estrategia incluye campañas dirigidas especialmente a Reino Unido y a mercados de la Unión Europea.

Además, la Fundación Visit Benidorm asistirá a ferias, talleres de trabajo y presentaciones en diferentes mercados internacionales, como Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Francia, Portugal, países nórdicos, Polonia, Italia o Alemania.