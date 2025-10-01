turismo

Turisme Comunitat Valenciana invertirá 500.000 euros para reforzar el posicionamiento turístico de Benidorm

El Consell ha aprobado un convenio con la Fundación Visit Benidorm que permitirá desarrollar campañas de comunicación y publicidad tanto en España como en mercados internacionales

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Entre las actuaciones previstas destacan campañas de comunicación y publicidad, tanto online como offline, dirigidas a mercados nacionales e internacionales. En el ámbito nacional se contemplan acciones en televisión, publicidad digital y campañas específicas en canales de distribución como agencias mayoristas y agencias de viajes online. En el plano internacional, la estrategia incluye campañas dirigidas especialmente a Reino Unido y a mercados de la Unión Europea.

Además, la Fundación Visit Benidorm asistirá a ferias, talleres de trabajo y presentaciones en diferentes mercados internacionales, como Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Francia, Portugal, países nórdicos, Polonia, Italia o Alemania.

