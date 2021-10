El tripartito vilero rechaza las seis propuestas de bajada de tasas planteadas por el PP

El equipo de gobierno de la Villajoyosa ha rechazado todas las propuestas que el PP ha presentado en el pleno de hoy del consistorio para rebajar las tasas de distintas tasas municipales para ayudar al sector empresarial de la Vila.

Las seis mociones presentadas en ese sentido por el PP solicitaban reducir el 50% de la tasa de basura y de veladores a los locales y comercios vileros así como el 100% de la tasa de circulación de vehículos comerciales, la de apertura de nuevos establecimientos la tasa de quioscos y vallas, andamios, escombros o puntales. Las seis propuestas han encontrado el apoyo de Ciudadanos pero no del tripartito que ha alegado que o se articulan ayudas, como las que se han venido dando, o se condonan las tasas, pero las cuentas no dan para ambas cosas. El concejal de Hacienda, José Ramón Uclés, decía también que "las ayudas deben ir orientadas a quien lo necesita de verdad y no ser indiscriminadas" y la forma en que proponía el PP esas ayudas "no ayudaban a los que más lo necesitan".

A ese argumento, añadía el portavoz de Gent per la Vila, Pedro Alemany, que "los presupuestos para cada concejalía para el 2022 ya estaban cerrados" y que modificar estas tasas "supondría tener que rehacerlos".

Por su parte, el portavoz popular, Jaime Lloret, defendía que el trastorno económico no era en absoluto elevado y que sólo suponía 120.000 euros que dejaría de percibir el ayuntamiento en el total de las seis propuestas.

El Partido Popular de la Vila tampoco sacaba adelante otra propuesta del PP, la creación de un edificio multiusos en la Cala porque en el documento de la cuenta general de 2020 ya aparece consignado presupuesto para la redacción del proyecto. Ese presupuesto estará contemplado en el Presupuesto del ayuntamiento para 2022.

En total son 120.000 euros los que van a ir destinados a ese proyecto, por lo que el tripartito ha rechazado la moción del PP y C’s se ha abstenido.

El pleno sí ha aprobado por unanimidad revisar las tarifas del agua potable y aceptar la revisión propuesta por la adjudicataria, la mercantil Hidraqua, que deja intacto el precio final del recibo para el consumidor, por lo que los vileros seguirán pagando en 2022, lo mismo que en 2021.

Por otra parte, Ciudadanos ha dejado sobre la mesa una de sus propuestas, la ayuda a mayores que viven solos para debatirla en otro plenario y ha retirado la otra, que proponía la sustitución del pavimento del Parque Censal, al conocer que, como adelantó Onda Cero, ya hay un plan de renovación integral del parque.