La suministradora de energía inicia la revisión de líneas de Polop tras la movilización vecinal generada por los reiterados cortes de luz

Varios equipos de Iberdrola han comenzado a revisar las líneas que dan suministro a alumbrado, zonas comunitarias y viviendas en la urbanización La Alberca de Polop de la Marina, después de que los vecinos comenzaran a movilizarse por los continuos cortes en el suministro de luz que vienen sufriendo desde comienzos de mes. Más de un centenar de afectados que no descartan otras acciones de protesta si no se soluciona pronto la incidencia.

Ésta comenzó en algunas calles de la urbanización, extendiéndose hasta que ha terminado afectando a las luminarias públicas de los viales y a vecinos de la urbanización del municipio vecino de La Nucía. Tras cientos de llamadas a Iberdrola reclamando reparar la avería - siendo desoídos con el argumento de que se trataba de problemas particulares-, y tras decenas de llamadas en la noche del lunes a la policía local; así como formular quejas comunitarias en el Ayuntamiento por parte de Administradores y presidentes de las comunidades de vecinos afectadas, buscando apoyo para solucionar el problema, finalmente la compañía que suministra la energía ha comenzado a revisar instalaciones.

Los vecinos han creado una plataforma para ir advirtiendo de las incidencias y de no solucionarse el problema, no descartan futuras acciones de protesta en contra de la suministradora de la electricidad.

Matías Taranto, presidente de una de las comunidades, ha explicado el problema Onda Cero, recordando que las urbanizaciones afectadas se encuentran muy próximas a la subestación eléctrica de Montibello de La Nucía.