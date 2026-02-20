El TRAM registra dos millones de movimientos en los cinco municipios de la Marina Baixa en los que presta servicio

El TRAM d’Alacant registró el pasado año 2.100.061 movimientos en los cinco municipios de la Marina Baixa por los que presta servicio: Benidorm, Vila Joiosa, Altea, Finestrat y L'Alfas del Pi. Esta cifra supone el 11,05 % del total de viajeros de la red

Por municipios, destaca Benidorm con 1.027.363 usuarios, lo que representa el 5,41 % del global. Le siguen Vila Joiosa, con 569.715 desplazamientos y el 3 %; Altea, con 352.568 y el 1,86 %; Finestrat, con 89.936 y el 0,47 %; y l’Alfàs del Pi, con 60.479 viajes, el 0,32 %.

En cuanto a estaciones, Benidorm se sitúa como la quinta con mayor volumen de toda la red y la primera de la Marina Baixa. También destacan Creueta, en Vila Joiosa, con 300.789 movimientos; la estación de Altea, con 287.945; La Vila Joiosa, con 103.545; y Cala Finestrat, con 89.936 viajeros.