TRAM d’Alacant realizará en Villajoyosa un simulacro de una colisión con un coche eléctrico la noche del 18 al 19 de diciembre

Concretamente será una colisión de una unidad de la Línea 1 (Luceros-Benidorm) de TRAM d’Alacant con un coche eléctrico en el paso semafórico conocido como paso de la calle Limones (cruce de la vía férrea con Avenida Doctor Álvaro Esquerdo).

En la simulación, tras el choque, parte de la unidad se quedará obre el viaducto e interceptará el tráfico en el cruce. El vehículo del siniestro es eléctrico y se incendia inmediatamente después de la colisión.

Simultáneamente, en la estación Creueta se estará haciendo un control de fraude, con presencia de USIS, vigilantes de seguridad y apoyo de la Policía Local de La Vila Joiosa.

En esta ocasión, se van a contemplar dos escenarios en el mismo simulacro: en uno, el maquinista comunica la colisión al Puesto Mando del TRAM, y entonces se da inicio al Plan de Autoprotección, y, en el otro, el maquinista ha quedado inconsciente en la cabina de conducción.

Personal de FGV, distintos organismos y entidades participarán en la resolución de esta hipotética incidencia y el ejercicio permitirá comprobar el Plan de Autoprotección, la coordinación de efectivos y las medidas de seguridad, así como la capacidad de respuesta interna y externa en caso de emergencia