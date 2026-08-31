La Subvención de “Transporte a Estudiantes 25-26” de La Nucía podrá llegar hasta los 500 €

El plazo de presentación de solicitudes es desde este martes 1 de septiembre al 16 de octubre, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Nucía (https://lanucia.sedelectronica.es/info.0). Las bases están en la sede electrónica y en la página web municipal: www.lanucia.es

La “Subvención al Transporte Universitario, FP, Bachillerato y Enseñanzas de Régimen Especial” correspondiente al curso 2025-2026 del Ayuntamiento de La Nucía, tiene como novedad para este año que podrá llegar hasta los 500 €, ya que este año se incluye una ayuda extra de 100 € según la renta, para ayudar más a quién lo más necesite. El Ayuntamiento de La Nucía destina un total de 85.000 euros a esta ayuda económica para estudiantes nucieros. La presentación de esta subvención ha contado con la presencia de Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, Pedro Lloret, primer teniente alcalde y Sergio Villalba, concejal de Educación. Una ayuda que tiene como objetivo sufragar parte de los gastos de desplazamiento de los estudiantes de La Nucía que durante el curso 2025-2026 hayan realizado sus estudios en centros educativos de todo el territorio español.

Novedad: Hasta 500 euros por estudiante

La cuantía de la subvención se establece en función de la distancia entre el domicilio de residencia y el centro educativo. Los estudiantes que cursen sus estudios en La Nucía o en la comarca de la Marina Baixa recibirán 200 euros; quienes estudien fuera de la comarca, pero dentro de la provincia de Alicante, 300 euros; y aquellos que se desplacen fuera de la provincia de Alicante, pero dentro del territorio español, podrán recibir 400 euros.

A estas cantidades podrá sumarse una ayuda adicional de 100 euros en función de la renta per cápita anual de la unidad familiar, siempre que se cumplan los umbrales económicos establecidos en las bases. De esta forma, la ayuda podrá alcanzar hasta 500 euros por estudiante en los casos que cumplan los requisitos económicos.

Plazo

Las personas interesadas podrán presentar la solicitud y la documentación requerida del 1 de septiembre al 16 de octubre de 2026, ambos inclusive, en cualquiera de los registros municipales habilitados y en la sede electrónica municipal o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Nucía (https://lanucia.sedelectronica.es/info.0). Las bases están en la sede electrónica y en la página web municipal: www.lanucia.es La ayuda está dirigida a alumnado universitario de Grado y Máster, Enseñanzas Artísticas Superiores, Formación Profesional de Grado Básico, Medio y Superior, Bachillerato y Enseñanzas Profesionales de Régimen Especial artísticas y deportivas.

Los requisitos para poder optar a esta subvención es estar empadronad@ en La Nucía y presentar certificado de notas de universidad público o privada, tanto en Grado, Máster o UNED; o instituto público. No podrán optar a la subvención los alumnos de secundaria que estén utilizando los autobuses de la Generalitat o Ayuntamiento. El curso pasado 2024-2025 se beneficiaron de esta ayuda 278 estudiantes nucieros.

El Ayuntamiento de La Nucía destina un total de 85.000 euros a esta subvención al Transporte Universitario y FP (Básico, Medio y Superior) 2025-2026.