El SPPLB reclama continuar con la renovación de la flota de la Policía Local de Benidorm

Tras la reunión mantenida hoy en Jefatura con el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles Blanco, el Sindicato Profesional (SPPLB) valora positivamente los avances en la renovación de parte de la flota de la Policía Local de Benidorm y ha trasladado las necesidades prioritarias del resto de unidades.

Según la información facilitada, el Ayuntamiento está tramitando mediante renting ocho motocicletas policiales de gran cilindrada, diez scooters y un nuevo furgón de Atestados, que contará con el equipamiento solicitado, incluido un etilómetro de última generación. Los expedientes se encuentran actualmente en Intervención para su fiscalización y, posteriormente, pasarán a Contratación para iniciar la licitación.

El SPPLB considera este avance positivo, ya que la renovación de la flota es una reivindicación histórica del sindicato y de los agentes. La antigüedad de determinados vehículos hace necesaria su renovación por motivos de seguridad, operatividad y condiciones de trabajo.

Necesidades pendientes

Durante la reunión, el sindicato ha trasladado al concejal las principales necesidades del resto de unidades, reclamando: un nuevo furgón para GRP, ya que el actual no está adaptado a las necesidades del servicio; un motor nuevo para el vehículo de Dron, que actualmente se mantiene operativo gracias al trabajo de los agentes; la renovación del vehículo de Rural, debido a su antigüedad, kilometraje y a los problemas que comienza a presentar; una solución para los vehículos de apoyo de Atestados y Motoristas, actualmente limitados por la disponibilidad de las Peugeot Partner; una nueva embarcación tipo Zodiac para la Unidad Marítima, cuya embarcación actual presenta un estado deficiente pese al esfuerzo de los agentes por mantenerla operativa; y la revisión de los vehículos eléctricos y los puntos de carga de Jefatura, para garantizar su compatibilidad y funcionamiento seguro.

Desde el SPPLB agradecemos la predisposición y voluntad de diálogo del concejal de Seguridad Ciudadana, quien ha recogido las necesidades planteadas y se ha comprometido a intentar agilizar los procedimientos necesarios para avanzar en la renovación del resto de la flota.

El sindicato confía en que la tramitación de las nuevas motocicletas y del furgón de Atestados avance con rapidez y que este proceso continúe con la renovación progresiva de los vehículos de GRP, Dron, Rural, K9, Atestados, Motoristas y Unidad Marítima.

El SPPLB seguirá realizando un seguimiento de las actuaciones y trasladando al Ayuntamiento las necesidades de los agentes.

Dotar a la Policía Local de los medios necesarios no es un lujo, sino una inversión directa en seguridad, operatividad y calidad del servicio público.