Eventos

El Skyfest no afectará al parking de residentes de Mercasa ni al mercadillo de Foietes de Benidorm

Las Concejalía de Eventos y Movilidad y Policía Local ordenan los accesos y tráfico del recinto y entorno y solo la plataforma superior del aparcamiento se ocupará en dos fechas concretas: del 22 de junio al 6 de julio y del 22 al 25 de ese mes

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

El Skyfest no afectará al parking de residentes de Mercasa ni al mercadillo de Foietes de Benidorm
El Skyfest no afectará al parking de residentes de Mercasa ni al mercadillo de Foietes de Benidorm | Onda Cero Marina Baixa

La programación y actividad del nuevo recinto de eventos SkyFest no afectará al parking de residentes de Mercasa ni al mercadillo municipal de Foietes, que seguirá celebrándose en su ubicación habitual durante todo el verano. Así lo ha comunicado hoy el concejal de Eventos, Jesús Carrobles, quien ha señalado que “se ha trabajado junto con la empresa gestora de este espacio para el montaje del recinto y el desarrollo de los eventos previstos durante el verano genere el menor impacto posible en la actividad ordinaria de las instalaciones deportivas, del barrio y de la propia ciudad”.

Carrobles ha informado que “desde las Concejalía de Eventos y Movilidad y Policía Local se han ordenado los accesos peatonales y de tráfico al recinto y el entorno”, y “se ultiman ya los dispositivos que operarán en los diferentes eventos programados en función del aforo de cada uno de ellos”.

Según esta ordenación, “el mercadillo municipal podrá celebrarse todos los miércoles en Mercasa, en lugar de desplazarse a otro emplazamiento” y “la plataforma de aparcamiento inferior, la destinada a residentes, estará operativa todo el verano”. Solo la plataforma superior de parking, la más próxima a los campos Hermanos Martínez Munuera, estará fuera de servicio por necesidades de la organización del SkyFest del 22 de junio al 6 de julio y del 22 al 25 de ese mismo mes.

El edil ha indicado que “entendemos que esta operativa supone una mejora y facilita la convivencia de los eventos y el día a día de los vecinos y residentes del barrio de Foietes-Colonia Madrid que van a seguir disponiendo del aparcamiento y que se van a seguir beneficiando de la celebración del mercadillo”.

Carrobles ha recordado que “siguiendo esa misma filosofía, la de facilitar esa coexistencia, en el pliego de condiciones para la gestión de este espacio de eventos se estableció una hora máxima de finalización de los espectáculos para asegurar el descanso de residentes y turistas”.

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