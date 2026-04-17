El Síndic de Barri de Villajoyosa recoge las propuestas y sugerencias de los vecinos de Poble Nou-Paradís

El Ayuntamiento de Villajoyosa continúa con la campaña Síndic de Barri este 2026. Este jueves, el concejal Pedro Ramis se reunió con los vecinos de Poble Nou-Paradís, barrio que tiene asignado como síndico. El edil ha recogido las propuestas y sugerencias que los residentes de este barrio le han trasladado sobre servicios o instalaciones.

Este encuentro se celebró en la calle 9 d’Octubre donde el Síndic de Barri atendió “de tú a tú” a los ciudadanos que se acercaron a reunirse con él. El equipo de Gobierno hará un análisis posterior de las mismas para incluirlas en actuaciones concretas o darles solución lo antes posible.

Pedro Ramis explicó que “las sugerencias recogidas a los vecinos serán ahora trasladadas al resto del equipo de Gobierno y a los departamentos para que se puedan analizar y dar soluciones concretas lo antes posible”. El edil indicó que “la intención de estos encuentros a pie de calle es que escuchar las inquietudes de los vecinos”.

La sesión sirvió también para dar a conocer a los vecinos los canales de comunicación directa con el Ayuntamiento que tienen disponibles como “El Pregoner”, un canal de difusión en Whatsapp y Telegram donde cada día se publica información actualizada y se puede consultar en tres idiomas. Precisamente, este canal de difusión se puede consultar en inglés para atender a los vecinos extranjeros de Villajoyosa. También pueden acceder a la app “Vilajoiosa”, donde se pueden incluir incidencias y la información del municipio.

Además, los vecinos pudieron contestar “in situ” a la encuesta que ha lanzado el Ayuntamiento en la web municipal donde pueden opinar sobre la gestión o satisfacción sobre los servicios que el consistorio ofrece en el municipio o en los barrios. A dicho cuestionario se puede acceder también a través de la página oficial del Ayuntamiento de Villajoyosa pinchando en la imagen de Síndic de Barri de la encuesta. Además, se podrá acceder a ella en los canales de comunicación digital de “El Pregoner” para Whastapp y Telegram y la app “VilaJoiosa”. El cuestionario está en tres idiomas: castellano, valenciano e inglés.

El Síndic de Barri se inició en 2023 con la llegada a la Alcaldía del gobierno de Marcos Zaragoza para prestar una atención más personalizada a cada barrio. Para la distribución de los síndicos de barrio, se dividió el municipio en nueve áreas, según la densidad de población y las características de cada zona. Cada síndico de barrio asume la responsabilidad de supervisar los servicios públicos y atender las necesidades de los vecinos en cada zona asignada. Estos encuentros con los síndics de barrio se organizan de manera periódica en cada zona con el fin de tratar cuestiones del día a día.

El concejal Peyo Lloret asume la zona comprendida desde la AP-7 hasta el término de Orxeta y desde la carretera de Finestrat hasta el término de El Campello, incluyendo la zona del pantano. El concejal Carlos Soler es el síndico de La Ermita de San Antonio y el área comprendida desde la AP-7 a la N-332 y desde el término municipal de Finestrat al de El Campello.

Por su parte, el concejal Pedro Ramis asume la zona desde la calle Pelayo hasta el término de El Campello, incluyendo el Xarco, Montíboli, Paradís y Poble Nou; y desde la N-332ª hasta la primera línea de playa. El concejal Paco Pérez es el síndico de la zona comprendida entre la N-332 hasta la playa de los Estudiantes y desde la avenida del Mediterráneo hasta el río Torre. Jaime Santamaría asume desde el río Torres hasta la Cala, incluyendo la zona de Talaies, y desde la N-332 hasta la primera línea de playa en esta área.

La concejala Marisa Mingot es la síndica de la zona comprendida entre la avenida Pianista Lozano hasta la carretera del Cementerio y desde la avenida Pianista Lozano hasta la carretera de Finestrat y desde la N-332 hasta la avenida País Valencià. El distrito de la concejala Ana Alcázar se concentra desde la avenida Varadero hasta la N-332 y la carretera del Puerto; y la edil Rosa Llorca es la síndica del casco histórico y la playa Centro, desde la calle Pelayo hasta la avenida Varadero y hasta la N-332a.