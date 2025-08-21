SEGURIDAD

Simulacro de salvamento en la playa Centro de Villajoyosa

El ejercicio ha consistido en el rescate de un bañista en el mar, con apoyo de una moto acuática y quads en la arena.

La playa Centro de Villajoyosa ha acogido un simulacro de salvamento en el que han intervenido el servicio de socorrismo y la Policía Local. La práctica ha permitido comprobar la eficacia del protocolo de emergencia y reforzar la coordinación de los equipos.

El Alcalde Marcos Zaragoza destacó que estos simulacros “son necesarios ya que favorecen la mejora de protocolos y actuaciones a realizar en la playa y el mar cuando se produce una situación de emergencia” y para “garantizar ante todo la seguridad y salud de los bañistas”.

