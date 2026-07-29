La Reina Cristiana y su ejército reconquistaron Villajoyosa tras la lucha contra el bando moro del Rey

Las tropas moras encabezadas por el Rey de la media luna, Juan Lloret Marcet “Belo”, se hicieron con el castillo de Villajoyosa tras una ardua batalla representada en el Desembarc. Pocas horas después, el bando de la cruz, con la monarca Marta Llinares a la cabeza, volvieron a luchar para reconquistar la villa.

La playa Centro fue el escenario de la Reconquista y la Embajada Cristiana donde, tras otra batalla cuerpo a cuerpo y con mucha pólvora, el ejército de la cruz ha conseguido la victoria y en el castillo ha vuelto a ondear su bandera.

El acto arrancó con la concentración de las tropas moras en la plaza de la Generalitat desde donde emprendían su camino a la playa Centro. Media hora más tarde, era el ejército el cristiano el que se preparaba para la batalla final en el mismo lugar para bajar por la Costera la Mar hasta donde se ubica el castillo.

Los arcabuces han vuelto a sonar sobre la arena de manos de ambos bandos para la batalla final. Sobre el castillo, el Rey Moro, de la compañía Artillería del Islam, y sus tropas. Los cristianos no han cesado en su empeño de conquistar el castillo sin éxito, por lo que la batalla se inició sobre la arena.

La Embajada Cristiana arrancó con la llegada del embajador del bando de la cruz, Luis García, junto a la Reina Cristiana, de la compañía Llauradors. En lo alto del castillo, el Rey Moro, junto al embajador de la media luna, José Miguel Llinares, defendió seguir al frente de la fortaleza. Finalmente, los cristianos ganarán la batalla y la villa volverá a sus manos.

Al finalizar, todos los festeros subieron a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción para dar gracias a Santa Marta de la protección del pueblo vilero y, antes, se tiraron 21 salvas en honor a la Patrona desde la playa.

Los actos de las Fiestas de Moros y Cristianos de Villajoyosa siguen este miércoles, día de Santa Marta, con una Misa Solemne en la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción a las 12 horas. Antes, desde l’Associació Santa Marta, saldrá la comitiva de festeros y autoridades. Por la tarde tendrá lugar la Procesión en honor a la patrona que recorrerá las calles del centro histórico dese las 20.00 horas. A las 00.30 horas tendrá lugar el castillo de fuegos a Santa Marta.