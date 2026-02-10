Realizada el acta de replanteo previo del parking de la Avenida Jaime I de Benidorm

Ha habido una reunión de toda la dirección facultativa y los técnicos municipales, como nos explica el concejal de Movilidad, Francis Muñoz

El parking subterráneo abarcará el tramo de Jaime I que va desde la avenida Nicaragua hasta el cruce con Ricardo Bayona y Los Limones, con una longitud de unos 350 metros aproximadamente. Además del parking, está prevista la creación de dos rotondas en la avenida para facilitar el acceso al mismo sin ralentizar o paralizar el tráfico. La primera de las glorietas se ubicará a la altura de Ricardo Bayona y Los Limones; y la segunda, junto a Marqués de Comillas.

El plazo de ejecución aproximado del proyecto es de 15 meses y la obra se va a estructurar en “tres FASES”. Así, está previsto que a la mayor brevedad la empresa presente el proyecto básico y que las obras puedan comenzar nada más pasar el puente de la Inmaculada, de modo que solo afecte a un periodo Navideño, una Semana Santa y un verano.