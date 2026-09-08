Puesta a punto de los colegios vileros para el inicio del curso escolar

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha puesto a punto los colegios públicos del municipio para el inicio de curso 2026/2027 este miércoles, 9 de septiembre. La inversión municipal en los centros escolares asciende a más de 210.000 euros a los que se suman las actuaciones realizadas desde el área de Servicios Técnicos para la mejora y mantenimiento de todas las instalaciones.

En Villajoyosa, 5.396 alumnos iniciarán el curso este miércoles: 2.632 en Infantil y Primaria; 2.459 en ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos; 101 en el CEE Secanet; y 200 en la Escuela Para Adultos (EPA).

El Alcalde Marcos Zaragoza destacó la importancia de la inversión económica realizada para el inicio de curso “que se suma a la que hemos hecho desde que accedimos a la Alcaldía hace más de tres años”. El primere edil recalcó que “mejorar las instalaciones escolares ha sido siempre uno de nuestros objetivos prioritarios para que los alumnos y profesores puedan acudir cada día a un entorno accesible y que cumpla con todas sus necesidades”.

La concejala de Educación, Marisa Mingot, recalcó que “esta inversión nos ha permitido realizar obras importantes en los centros que garantizan no solo la accesibilidad sino también el confort de los alumnos de cara al inicio de curso. Nuestra prioridad es seguir mejorando los centros escolares no solo con grandes obras, sino con trabajos de mejora y mantenimiento desde los departamentos municipales”.

Entre las actuaciones realizadas está la reforma integral de los aseos del edificio de Infantil del CEIP Francisca Ruiz Miquel (La Torreta) con una inversión de 47.419,88 euros. En este centro también se han cambiado las ventanas en el edificio de Primaria, con una

inversión de 26.985,42 euros. En el CEIP L'Ermita han concluido los trabajos de sustitución de ventanas, con un presupuesto de 20.999,33 euros. “Estas dos últimas actuaciones no solo mejoran la eficiencia energética, sino el confort en las aulas”, indicó Marisa Mingot. En el colegio de L’Ermita también se ha cambiado la puerta principal de acceso.

En el CEIP Mare Nostrum “hemos dado un paso muy importante en materia de accesibilidad con la finalización de la instalación de un nuevo ascensor en el edificio de Primaria”, explicó el Alcalde Marcos Zaragoza. Incluido en el Plan Edificant, ha contado con una inversión de 56.030,94 euros. A esta actuación se suma la reparación de la puerta de acceso al propio edificio de Primaria en la zona donde se ha instalado el elevador. En el CEIP Poble Nou se ha realizado la reparación y sustitución del vallado del centro, con una inversión de 47.102,70 euros.

En el CEIP La Hispanitat se ha mejorado la accesibilidad con la modificación de la puerta de entrada, una rampa y la adaptación de los baños para facilitar la inclusión de los alumnos del CEE Secanet que realizan educación combinada en ambos centros.

La concejala de Educación explicó que “vamos a seguir trabajando para mejorar las instalaciones de los centros escolares públicos”. Para ello, en el CEIP Hispanitat, los equipos técnicos trabajan en la redacción del proyecto para realizar reparaciones puntuales en la cornisa, consolidación de fisuras en paramentos y la adecuación de las pendientes para aguas pluviales en el patio de Infantil.

A estas actuaciones se suman los trabajos realizados por el departamento de Servicios Técnicos Municipales realizados durante el periodo estival para mejorar y mantener las instalaciones de los colegios. “El trabajo que se realiza por parte de los trabajadores municipales también es fundamental para que esté todo preparado para el inicio de curso”, agregó Marisa Mingot.

Las tareas que se han realizado son de fontanería, electricidad, pintura, albañilería y puesta a punto general en los distintos colegios para garantizar que las aulas y zonas de recreo estén en perfectas condiciones desde el primer día de clase.