El puente sobre el río Amadorio de Villajoyosa se abrirá por completo al tráfico para las Fiestas de Moros y Cristianos

El puente sobre el río Amadorio (calle Cervantes) de Villajoyosa se abrirá por completo al tráfico para las Fiestas de Moros y Cristianos. El Alcalde explicó que la previsión es que “el día 15 de julio se hormigone el tablero del carril que permanece en obras y se complete así la parte de la calzada”. Esto permitirá que “se pueda abrir al tráfico previsiblemente el día 23 y se puede circular en ambos sentidos para las Fiestas de Moros y Cristianos”.

Marcos Zaragoza desgranó el calendario previsto para terminar las obras: “El 15 de septiembre se volverá a cerrar un vial y, en un mes, tener terminadas las obras”. El Alcalde explicó que “se trata de una obra que se ha dilatado en el tiempo porque decidimos cambiar el proyecto que había para ampliar el tablero del puente y contar con un tramo acorde al tráfico que soporta esta infraestructura”.

El primer edil recordó que “el proyecto inicial dejaba la misma anchura para todo el puente con solo 20 centímetros más por acera. Eso lo cambiamos porque creíamos que debíamos contar con un puente como Villajoyosa merece. Ahora, las aceras serán de 2,4 metros, como ya se puede ver en uno de los lados, y va a tener un cambio también en la estética, que lo único que va a hacer es mejorar la vida de los vecinos que no tienen otro remedio que cruzar el municipio por el único puente que tenemos”.

Los trabajos cuentan con una inversión de 858.387 euros

Los trabajos incluyen una losa continua de hormigón que ampliará la anchura del puente en 0,50 metros por lado, hasta alcanzar un ancho final de 11 metros con una calzada de 6,20 metros y aceras de 2,4 metros de ancho. Las obras incluirán además la mejora de las redes de agua potable, telecomunicaciones y drenaje; y la red de alumbrado y semáforos. Se mejorará el pavimento y la estética urbana.

El puente de Cervantes fue construido entre 1840 y 1878 y cumple una función fundamental de conexión en el municipio dando servicio a vehículos y peatones. Esta infraestructura se compone de 5 bóvedas de ladrillo que dan paso a cinco arcos de medio punto de 9 metros de luz cada uno sustentados en pilas de distinto grosor. Alrededor del año 1950 se procedió a ejecutar una ampliación del tablero con tipología tipo ribera, que fue la que ha supuesto uno de los puntos conflictivos a nivel estructural en las obras que se suspendieron en julio de 2025.

El proyecto de restauración del puente, redactado en 2021 por el anterior equipo de gobierno, y cuyas obras de iniciaron en el mes de noviembre de 2024, se centraba inicialmente en la reparación de los daños ocasionados por el paso del tiempo, como la humedad en la estructura y las filtraciones de agua. Los trabajos in situ revelaron deficiencias en ampliaciones pasadas, por lo que el actual gobierno local tomó la decisión de suspender las obras e incorporar modificaciones técnicas y funcionales significativas, con el objetivo de asegurar la durabilidad a largo plazo de la infraestructura y mejorar sustancialmente la accesibilidad y la movilidad en el puente.