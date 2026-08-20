El PSOE reclama medidas ante los problemas de seguridad y convivencia en La Vila

El Grupo Municipal Socialista reclama al Gobierno de Marcos Zaragoza medidas concretas ante los últimos episodios de robos, vandalismo y conflictos de convivencia registrados en distintos puntos de La Vila.

La concejala socialista Isabel Perona preguntó en el Pleno qué actuaciones tiene previsto poner en marcha el Ayuntamiento para reforzar la seguridad y, especialmente, si se contempla volver a abrir las subsedes de la Policía Local de La Cala y el casco histórico.

El PSOE considera que los vecinos y comerciantes necesitan mayor presencia policial en las calles, especialmente en zonas donde se han producido reiteradamente incidentes como el Pati Fosc, el entorno del puerto, el casco histórico, Costera Pastor o La Senda.

Los socialistas valoran el anuncio de nuevas incorporaciones a la Policía Local y la creación de la UROS, pero reclaman que el incremento de efectivos se traduzca también en más policía de proximidad y prevención en los barrios.

“Los vecinos no solo necesitan que la Policía actúe cuando ya se ha producido un incidente. Necesitan prevención, presencia policial y una respuesta rápida”, señala el portavoz, Andreu Verdú.

Por ello, el PSOE reclama al Gobierno municipal que concrete qué medidas va a adoptar, cómo se reforzará la vigilancia en las zonas más afectadas y si tiene previsto recuperar la subsede policial del casco histórico y La Cala, una medida que, a juicio de los socialistas, contribuiría a mejorar la atención y la seguridad de vecinos y comerciantes.