El PSOE Marina Baixa exige medidas urgentes para solucionar la actual situación de las urgencias del hospital comarcal

La secretaria del PSOE de la Marina Baixa Mayte García y portavoz adjunta Corts junto a la diputada autonómica Yaissel Sánchez se han reunido esta mañana con representantes de los sindicatos UGT y CCOO para conocer la situación de la atención en urgencias del Hospital Comarcal. Hace ya un año solicitaron a la consellería de Sanidad la situación y se les comunicó que se iban a llevar a cabo una serie de medidas de choque, pero que pasado este tiempo han visto no se han aplicado y todo ha empeorado. Escuchamos a Mayte García

Para el partido socialista el gobierno del PP en la Generalitat Valenciana está deteriorando intencionadamente la sanidad pública, con una hoja de ruta que busca beneficiar la sanidad privada con el incremento de pacientes que se derivan a hospitales y clínicas privados, como asegura la también diputada autonómica Yaissel Sánchez

Para el PSOE no sólo el dinero que se invierte en derivar pacientes, sino que también es importante destacar la falta de especialistas, médicos o sanitarios que se detecta en la sanidad pública y señalan que van a seguir denunciando esta situación.