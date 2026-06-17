El programa Jove Oportunitat de la Generalitat Valenciana reconoce a un joven de Altea por su trayectoria y evolución personal dentro de esta iniciativa

El programa Jove Oportunitat (JOOP) de la Generalitat Valenciana ha reconocido a un joven de Altea por su trayectoria y evolución personal dentro de esta iniciativa dirigida a jóvenes que han abandonado los estudios y buscan retomar su formación

Dimitar Georgiev, de JOOP Altea, ha recibido una de las 6 menciones honoríficas ‘Alicia Esparcia’ en toda la Comunidad Valenciana, unos galardones que distinguen a quienes mejor representan los valores del programa.

El reconocimiento fue entregado durante una visita al Palau de la Generalitat en la que participaron 45 jóvenes del programa, acompañados por el director general del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Vicente Ripoll.

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, destacó el esfuerzo y la implicación de los participantes, así como la evolución personal alcanzada durante su paso por JOOP.

El programa JOOP, impulsado por el IVAJ y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, está dirigido a jóvenes de entre 16 y 21 años que han abandonado los estudios, con el objetivo de motivarlos para regresar al sistema educativo y completar una Formación Profesional de Grado Medio.

Actualmente, la iniciativa cuenta con 78 grupos distribuidos por las provincias de Alicante, Valencia y Castellón.