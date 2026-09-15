La Policía Local de l’Alfàs refuerza los controles de tráfico coordinados con los municipios de la comarca

La Policía Local de l’Alfàs del Pi continúa reforzando los controles de tráfico y seguridad durante los fines de semana, en coordinación con los cuerpos y efectivos policiales de distintos municipios de la Marina Baixa. Estos operativos conjuntos se desarrollan de manera simultánea en diferentes localidades de la comarca, con el objetivo de ofrecer una respuesta más eficaz y homogénea en materia de seguridad vial.

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, Toni Such, se ha referido a “la eficiencia que están demostrando estos controles conjuntos, que permiten trabajar de manera más organizada y ofrecer una respuesta más eficaz en todo el territorio”. En este sentido, ha subrayado que “la intención es seguir reforzando esta unión y continuar trabajando juntos, porque está demostrado que la coordinación mejora los resultados y de ello se beneficia directamente la ciudadanía, especialmente los conductores”.

La coordinación entre las policías locales permite establecer dispositivos conjuntos, y actuar de forma coordinada en distintos puntos del territorio, reforzando la prevención y mejorando la capacidad de respuesta ante posibles infracciones o conductas que puedan poner en riesgo la seguridad de los usuarios de la vía.

Durante los controles realizados este fin de semana, en la tarde del sábado y la mañana del domingo, se supervisaron un total de 1.318 vehículos. Como resultado de los dispositivos, se realizaron 37 detenciones de vehículos, se interpusieron 3 denuncias por CIBA (alcohol en la conducción) y otras 5 denuncias por diferentes infracciones. Además, fueron identificadas 40 personas y se procedió a la inmovilización de 3 vehículos.

Estos controles tienen entre sus principales objetivos incrementar la seguridad vial, prevenir conductas de riesgo y temerarias, detectar irregularidades e incumplimientos y fortalecer el trabajo coordinado entre las policías locales de la comarca.

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, Toni Such, ha felicitado a la Policía Local “por el trabajo que está realizando de manera coordinada con los cuerpos policiales de los municipios de la Marina Baixa para mejorar nuestra seguridad”.

Desde el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi se apuesta así por mantener y reforzar la colaboración entre las policías locales de la comarca, entendiendo que el trabajo conjunto permite prevenir mejor, optimizar los recursos disponibles, y avanzar hacia unas carreteras y calles más seguras para todos