El Pleno de Altea logra unanimidad para exigir al Ministerio la construcción inmediata de la rotonda de acceso a Altea la Vella

La moción, presentada inicialmente por el PP y finalmente consensuada con todos los grupos políticos del Ayuntamiento

El cruce actual es peligroso, con maniobras de entrada y salida arriesgadas, retenciones constantes y un punto negro que afecta directamente a los vecinos de Altea la Vella y a miles de usuarios diarios.

La moción propone reclamar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el impulso definitivo del proyecto esta rotonda una infraestructura urgente, necesaria y reclamada durante años por los vecinos.

La portavoz popular Rocío Gómez ha subrayado que esta unanimidad “compromete directamente al alcalde”, a quien instó a trasladar al Ministerio un mensaje claro y rotundo que Altea no acepta más retrasos, ni excusas ya que todos los grupos han hablado alto y claro y el Ministerio tiene la obligación de actuar y de incluir esta infraestructura en sus prioridades inmediatas.

