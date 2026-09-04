Mundial Kayak

Pérez Llorca destaca que con la celebración del Mundial de Kayak en Villajoyosa la Comunitat Valenciana se convierte en la capital del deporte náutico

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado que, con la celebración del Mundial de Kayak en La Vila Joiosa y de la Sail GP en València y, la Comunitat Valenciana se convierte en la capital mundial del deporte náutico.

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Pérez Llorca destaca que con la celebración del Mundial de Kayak en Villajoyosa la Comunitat Valenciana se convierte en la capital del deporte náutico
Pérez Llorca destaca que con la celebración del Mundial de Kayak en Villajoyosa la Comunitat Valenciana se convierte en la capital del deporte náutico | Onda Cero Marina Baixa

El jefe del Consell ha visitado las instalaciones en las que se va a celebrar la 2026 ICF Canoe Ocean Racing World Championships el próximo mes de octubre donde ha manifestado que la Comunitat Valenciana ofrece uno de los mejores escenarios del mundo para acoger este tipo de eventos, combinando naturaleza, deporte y calidad de vida.

Asimismo, ha señalado que ambas competiciones náuticas refuerzan nuestra posición en la organización de grandes eventos deportivos y consolidan un modelo que dinamiza la economía y el empleo a través del fomento del deporte.

Durante el recorrido por las instalaciones, el president ha mantenido un breve encuentro con la palista de La Vila Joiosa, Andrea Jiménez, campeona del mundo en SS1 Junior Kayak de Mar en 2025, que va a participar en la competición el próximo mes de octubre

Visita Pérez Llorca Club Náutico Villajoyosa Copa Mundo Kayak
Visita Pérez Llorca Club Náutico Villajoyosa Copa Mundo Kayak | Onda Cero Marina Baixa
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