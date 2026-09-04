Pérez Llorca anuncia en Polop que los docentes cobrarán el incremento salarial pactado a partir de este mes de septiembre

El jefe del Consell ha señalado que “los compromisos que adquirimos con la comunidad educativa van a ser una realidad, empezando por ese aumento salarial pactado con CSIF y ANPE y que refleja que, cuando hay voluntad de diálogo y de mejorar las cosas, hay un gobierno de la Generalitat comprometido a hacerlo”.

En este sentido, ha trasladado que “este mes de septiembre todos los docentes tendrán ese incremento de 75 euros en la nómina, y que, cuando se apliquen las tres fases acordadas, dejará a los profesores por encima de la media nacional a pesar de que algunos sindicatos como el STEPV que no quisieron pactar esta medida” a los que demandado “el mismo rigor que está demostrando el Consell” a la hora de cumplir con lo acordado en las negociaciones.

Pérez Llorca ha garantizado la puesta en marcha del resto de iniciativas anunciadas en junio para el curso escolar 2026-2027, del que ha indicado que “va a ser bueno” porque “el plan educativo más importante que se va a desarrollar en España lo va a hacer en la Comunitat Valenciana”.

Así, ha recordado que, como primeras medidas este año, se van a destinar 32 millones de euros para iniciar el Plan EduClima, 10 millones de euros para activar el Plan Recole, aumentar en un 36% los profesionales de educación social, poner en marcha 48 nuevas aulas UECO con incorporación de 144 profesionales a la Inclusión Educativa, crear 19 nuevos ciclos de FP con fondos propios así como destinar 35 millones de euros a la contratación de profesionales para la escolarización sobrevenida. Además, se impulsará el Plan Edificant y se pondrá en marcha el Plan de Inversión Educativa Directa de la Generalitat.

Pérez Llorca también ha subrayado su compromiso con el descenso de las ratios y ha recordado que “la bajada se empezará a aplicar en el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2027-2028”.

Escuela Infantil Ponoig

El president de la Generalitat ha manifestado la apuesta del Consell por la educación gratuita de 0 a 3 años durante su visita a la Escuela Infantil de Primer Ciclo Ponoíg de Polop que cuenta con 21 alumnos de 0 a 2 años divididos en dos unidades.

El centro Ponoig es uno de los beneficiarios de esta iniciativa para la que el Consell invertirá este curso 2026-2017 163 millones de euros. Al respecto, Pérez Llorca ha reafirmado “el compromiso que adquirimos para ayudar en la conciliación laboral y familiar” y, gracias a la cual, “hemos pasado de 21.000 alumnos en estos centros a 48.000 desde su inicio”.

“Estas son las políticas valientes que hacen avanzar a una sociedad y en las que ha trabajado desde el inicio de la legislatura el gobierno de la Generariltat” ha concluido.