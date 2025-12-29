La Penya de Finestrat ya está iluminada con el nuevo alumbrado ornamental inteligente

Es la culminación del alumbrado ornamental inteligente. Más de 110 focos proyectores iluminan La Penya y espacios emblemáticos de Finestrat, y como novedad, también se ha vuelto a iluminar la conocida como “Penya Retor”. Este alumbrado inteligente se ha implantado, a su vez, en el campanario y la cúpula de la Iglesia parroquial Sant Bertomeu y en las dos fachadas del edificio del Ayuntamiento, por la Plaça La Torreta, carrer Major y la fachada-reloj de la Plaça de l’Ajuntament.

Escuchamos a Nati Algado, alcaldesa de Finestrat

Es una actuación que forma parte de los proyectos de Finestrat como destino más sostenible, más accesible e innovador, dentro de los 3 millones de fondos europeos que logró el Ayuntamiento a través de los fondos europeos Next Generation EU.

Esta actuación incluye mejoras en el alumbrado público en las calles del casco histórico tradicional. Casi 50 nuevas luminarias, también de tecnología LED, iluminan ya el carrer Fonteta, carrer Nou, Plaça del Poble, Plaça de l’Ajuntament, carrer Major, Plaça La Torreta y carrer la Penya.