Patrimonio, historia y paisaje protagonizan las rutas de ‘Domingos para vivir la Cultura’ en l’Alfàs del Pi

‘Domingos para vivir la Cultura’, una iniciativa que se enmarca en la estrategia municipal ‘L’Alfàs 2026. Año Cultural’. Se trata de un completo programa de visitas guiadas gratuitas que se desarrolla hasta el próximo mes de mayo, con el objetivo de acercar a la ciudadanía y a los visitantes la riqueza cultural, histórica y medioambiental del municipio. Escuchamos a Vicente Arques, alcalde de Alfaz del Pi

El programa contempla cuatro rutas temáticas que permitirán descubrir diferentes aspectos del patrimonio histórico, cultural y natural de l’Alfàs del Pi. Dos de estas propuestas son completamente nuevas y se estrenarán este 2026, mientras que las otras dos, ya consolidadas, regresan tras la buena acogida que han tenido en convocatorias anteriores. Escuchamos a la concejala de Patrimonio Cultural, Sandra Gómez

Como novedad, el programa incorpora la ruta ‘El vicus romano de l’Albir’, que se estrenará el 22 de febrero. Esta visita permitirá conocer cómo era la vida cotidiana en la pequeña aldea rural que existió en esta zona durante la época romana. Cuenta con un recorrido de dos kilómetros y dificultad baja, lo que la hace accesible para todo tipo de público.

La segunda de las rutas inéditas es ‘Recuerdos escolares’, prevista para el 19 de abril. Se trata de un itinerario urbano de dos kilómetros por las calles del casco antiguo de l’Alfàs del Pi, concebido para recuperar y poner en valor la historia y la memoria escolar del municipio, a través de sus espacios y vivencias educativas más representativas.