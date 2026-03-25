La parroquia de la Asunción de Villajoyosa y el Ayuntamiento proyectan mejorar la capilla de Santa Marta de cara al próximo año

Según ha explicado el párroco Juanjo Ortega a Onda Cero Marina Baixa, la intervención se desarrollará en la parte externa del templo, orientada hacia el casco histórico. El proyecto contempla la recuperación y consolidación de elementos decorativos de valor, como una cenefa destacada, así como la rehabilitación de los paramentos exteriores.

Además, se actuará sobre distintas zonas deterioradas, incluidas grietas en los muros, que serán saneadas para garantizar la conservación estructural del conjunto. La intervención también mejorará la imagen de la pared del archivo y de las capillas anexas.

Las obras contarán con una subvención, a la que se sumará la aportación de la propia parroquia, lo que permitirá llevar a cabo los trabajos previstos.