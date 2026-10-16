El Parlamento Europeo aprueba el informe para reformar el Plan Plurianual del Mediterráneo

Desde la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa han valorado muy positivamente la aprobación del informe que propone reformar el Plan Plurianual de Pesca del Mediterráneo. El Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa Miguel Felipe Solbes ha querido reconocer “el trabajo de Carmen Crespo, eurodiputada del Partido Popular y presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, que ha impulsado esta iniciativa y ha conseguido un amplio respaldo. El informe recoge reivindicaciones que llevamos años reclamando, como establecer una media mínima de 180 días de pesca por año y embarcación y conseguir una gestión más flexible para evitar que los problemas de una determinada especie acaben limitando los días de trabajo de toda la flota”.

Aunque desde la Cofradía de Pescadores vilera avisan que es importante aclarar “que lo que se ha aprobado es un informe, no un cambio de la normativa. Por tanto, los 180 días todavía no están aprobados. Ahora tendrá que votarse en el Pleno del Parlamento Europeo, previsiblemente en noviembre” explica Solbes. Después, la Comisión Europea tendría que presentar una propuesta para modificar el reglamento, que posteriormente debería negociarse y aprobarse. “Por tanto, es un avance importante, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Esperamos que este respaldo se traduzca, finalmente, en cambios reales que permitan garantizar la viabilidad de nuestras embarcaciones y el futuro del sector pesquero en el Mediterráneo” subraya Miguel Felipe Solbes, Patrón Mayor.

Valoración Ayuntamiento de Villajoyosa

El Ayuntamiento de Villajoyosa valora positivamente la aprobación, en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, del informe sobre la revisión del Plan Plurianual de Pesca del Mediterráneo occidental. El texto, impulsado por la eurodiputada Carmen Crespo y que recibió 21 votos a favor y 4 en contra, solicita a la Comisión Europea que presente una propuesta legislativa antes del 1 de diciembre.

El informe plantea revisar el sistema por el que la situación de la especie más vulnerable puede condicionar los días de actividad del conjunto de la flota. También pide mayor flexibilidad para las pesquerías mixtas, el uso de datos científicos actualizados y que se tenga en cuenta el impacto económico y social de las decisiones. Entre sus propuestas figura una media mínima de 180 días de pesca anuales por embarcación.

El Alcalde Marcos Zaragoza señaló que “para una ciudad con la tradición marinera de Villajoyosa, el futuro de la pesca es una cuestión fundamental. Las normas deben proteger el Mediterráneo y, al mismo tiempo, permitir que las familias que viven de esta actividad puedan seguir trabajando. Escuchar a los pescadores y conocer la realidad de cada puerto es imprescindible para acertar en las decisiones que se toman a nivel europeo”.

El concejal de Pesca, Carlos Soler, destacó el esfuerzo de la flota para adaptarse a las medidas de sostenibilidad: “Nuestros pescadores llevan años afrontando restricciones e invirtiendo para hacer su actividad más selectiva. Es razonable que esos esfuerzos se reconozcan y que cualquier revisión se apoye en los datos más recientes, con reglas que les permitan planificar su trabajo”.

El Ayuntamiento seguirá la tramitación de esta iniciativa y mantendrá el diálogo con la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa para trasladar las necesidades de la flota local. La aprobación del informe en comisión supone un paso en el debate europeo, pero todavía no modifica la normativa vigente ni establece 180 días de pesca para las embarcaciones.

Con todo, el Ayuntamiento ha vuelto a mostrar su apoyo al sector pesquero local con la aprobación en el Pleno de octubre de una moción por unanimidad de todos los grupos políticos en la que se reconocía a la pesca, la tradición marinera y a la gente de la mar de Villajoyosa. La Corporación municipal ha mostrado en más de una ocasión su apoyo unánime a este sector económico local.