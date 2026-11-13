Obras de mejora del drenaje y la pavimentación del camino Banyets-Salomó en La Vila

El Ayuntamiento de Villajoyosa ejecutará obras de mejora del drenaje y la pavimentación del camino Banyets-Salomó, que une ambas partidas rurales. Esta actuación permitirá mejorar la movilidad y accesibilidad en la zona además de acabar con las escorrentías de agua cuando llueve.

El Alcalde Marcos Zaragoza ha firmado el acta de inicio de los trabajos junto al concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, técnicos municipales y de la empresa adjudicataria Vías y Obras Aitana SL. Los trabajos cuentan con un presupuesto de adjudicación de 139.624 euros.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó que “seguimos actuando en los caminos de las zonas rurales para mejorar la movilidad de los vecinos que viven en las partidas de Villajoyosa”. El primer edil indicó que “el camino de Banyets-Salomó necesitaba una intervención para mejorar el pavimento que se ha ido deteriorando por el paso del tiempo y las lluvias, sobre todo, por no contar con un sistema de drenaje que desvíe el agua cuando llueve”.

Este camino da servicio a explotaciones agrícolas y viviendas diseminadas soportando tráfico agrícola, ligero o peatonal, entre otros. El Alcalde apuntó que “actualmente presenta un firme deteriorado. La ausencia generalizada de cunetas longitudinales y las pendientes pronunciadas en algunos tramos han provocado que las aguas de escorrentía discurran por la propia plataforma, generando surcos, regueros, baches y arrastres de material fino”.

Por ello, se va a ejecutar una actuación en cerca de 800 metros lineales que resuelva todas estas cuestiones de forma duradera, “respetando la normativa aplicable a las vías pecuarias”, según indicó el concejal de Urbanismo. Los trabajos consistirán en el despeje, desbroce y compactación del camino, que cuenta con una plataforma total de 3.540 m², para lo que se ejecutará una losa de hormigón que cubrirá una superficie de 2.920 metros cuadrados con un ancho variable de entre 3,00 y 3,50 metros.

Además, se construirá una cuneta lateral revestida de hormigón y una zanja drenante. La actuación permitirá también habilitar una banda lateral de pavimento terrizo (mezcla de albero, arena de río y cemento o cal) destinada al uso preferente no motorizado.

El concejal de Urbanismo indicó que “se instalarán dos reductores de velocidad y se renovará la señalización vertical”. Esta actuación “permite mejorar otro de los caminos de Villajoyosa, una actuación demandada por los vecinos y a la que damos respuesta para mejorar la movilidad y seguridad vial”.

En cuanto al tráfico, la planificación de las obras incluye cortes de tráfico puntuales con la creación de pasos alternativos a los tramos afectados. Se informará puntualmente de aquellos cambios en la circulación que sea necesario realizar en la zona.