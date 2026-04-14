Infraestructuras

Las obras en la Avenida Murtal en Benidorm en la zona de la Cala llegan ya a su recta final

Esta actuación está contemplada dentro de los presupuestos participativos de la ciudad

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Esta actuación que tiene una inversión que supera el medio millón de euros se ha llevado en toda la zona de la Avenida Murtal para reordenar el tráfico, pero además para mejorar las infraestructuras y también renaturalizar el entorno, como explica el concejal de movilidad de Benidorm, Francis Muñoz

Durante la Semana Santa se ha dejado abierto al público todo este espacio que registra un mayor volumen de tráfico y se ha buscado durante toda la obra minimizar el impacto entre vecinos y visitantes. Esta obra tiene una componente tecnológica que mejora la actuación en episodio de lluvias fuertes, y que protege por el barranco de la zona de acceso del Murtal para dar mayor seguridad al entorno.

Escuchamos a Francis Muñoz

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