La nueva planta de tratamiento de voluminosos del Consorci Mare comenzará sus pruebas la próxima semana

Así lo ha anunciado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate a los micrófonos de Onda Cero Marina Baixa esta mañana. Las obras de la planta de tratamiento de voluminosos del Complejo Ambiental de Campello estaban previstas que finalizaran a finales de este mes de mayo de 2026.

Esta innovadora instalación, tendrá una capacidad de tratamiento de 30.000 toneladas anuales, y en ella se estarán realizando pruebas durante más o menos un mes. Gracias a sus sistemas de trituración, clasificación y triaje manual, podrá recuperar materiales complejos como muebles y colchones, tradicionalmente difíciles de valorizar. Además, el centro triplica la capacidad anual actual de tratamiento de voluminosos —pasando de 10.000 a 30.000 toneladas—, garantizando un servicio más económico y eficiente a los 52 municipios consorciados. La inversión de esta planta asciende a los 5.639.401,05 euros, y cuenta con una subvención europea del programa GVA Next de 5.378.787,35 euros.

Además, el presidente del Consorci Mare ha anunciado que dentro de la ampliación de la red de ecoparques fijos con que cuenta la entidad, entre ellos los de Benidorm, también va a pasar a obtener la cesión del ecoparque de Finestrat y se firmará esta cesión en unas semanas.