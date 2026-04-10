Nueva imagen y un amplio programa de actos para conmemorar el 40 aniversario de la Residencia Santa Marta de Villajoyosa

El Alcalde Marcos Zaragoza ha presentado esta programación especial en los jardines del OAL Centro Municipal de Asistencia Santa Marta. Al acto han acudido la concejala de Servicios Sociales, Maite Sánchez; la directora del centro asistencial, Cristina Vaquero; la diseñadora del nuevo logo, María Server; así como trabajadores y usuarios del centro.

Marcos Zaragoza destacó que “este año celebramos un aniversario muy especial. 40 años de la Residencia Santa Marta, un centro municipal referente en Villajoyosa. De hecho, es uno de los pocos centros residenciales municipales que existen en la Comunidad Valenciana”. El primer edil destacó que “esta institución tiene la estima y el reconocimiento de todo el municipio. Por eso, espero que toda la población participe en los actos de este 40 aniversario”.

El Alcalde recalcó que “esta celebración también simboliza la renovación del compromiso que tenemos con esta institución. La Residencia Santa Marta lleva 40 años siendo el hogar de quienes nos lo han dado todo y solo podemos intentar devolverles un poco del sacrificio hecho”.

El programa de actos para celebrar el 40 aniversario de la Residencia Santa Marta se iniciará el 16 de abril, a las 11:00 horas, con una misa aniversario en el Centro de Día. El 20 de abril, a las 20:00 horas, en el Salón Don Pedro, se celebrará la mesa redonda “Pasado, Presente y Futuro de la Residencia Santa Marta”.

Del 18 al 21 de mayo, de 10:30 a 12:30 horas, en los jardines de la Residencia, habrá talleres intergeneracionales con niños y niñas de los colegios de Villajoyosa.

El 5 de junio, a las 18:00 horas, habrá unas jornadas de puertas abiertas con exposición de fotos antiguas en el jardín y merienda de chocolate y coca. El 5 de septiembre, a las 21:00 horas, tendrá lugar la verbena solidaria en los jardines de la Residencia.

Como cierre, el 23 de octubre, a las 20:00 horas, en el Teatro Auditorio, se celebrará la gala del 40 aniversario, que incluirá un homenaje a los presidentes y la actuación “El Cor de la memòria”, de Alcoy.

La directora del centro indicó que “el 40 aniversario es una fecha muy importante para este centro y también para Villajoyosa. La programación tiene un doble objetivo: reconocer su trayectoria y reforzar su vínculo con los usuarios, sus familias, los profesionales y devolverle al municipio todo el cariño que pusieron para crear este centro hace 40 años, el 13 de abril de 1986”.

La diseñadora de la nueva imagen de la Residencia Santa Marta explicó que se ha intentado con el logo y colores “transmitir un mensaje con un concepto muy claro. Hoy se celebran 40 años de la actual Residencia, pero antes ya existía con otro nombre. Sin embargo, la conocemos como Residencia Santa Marta”. La clave es esa: “nuestra Patrona”. Por ello, “una de las cosas que nos dimos cuenta es que tenía que estar representada en una figura que, desde el respeto, mantuviera sus elementos, su figura y, sobre todo, su luz que siempre la envuelve”.

La Residencia Santa Marta “necesitaba diferenciarse, contar con una imagen que hable de quién es este sitio, un centro que tiene mucha historia y muchos valores: amor, compromiso… todo ello, más la imagen de Santa Marta, es lo que centra toda la nueva imagen”. María Server explicó además que representa “el medallón de Santa Marta que todos hemos visto o tenemos en una gargantilla. Es un elemento tan icónico que pasa de abuelos a padres y a hijos. Ese es el elemento central con las iniciales “SM”, de Santa Marta”. La nueva imagen se completa con una tipografía y la nueva paleta cromática, que ha cambiado de azul a colores tierra como el granate, que “tiene fuerza y calidez”.

Marcos Zaragoza recordó que “desde que yo ostento el cargo de Presidente, he puesto todo mi empeño en trabajar constantemente por mejorar los servicios del centro. Gestionamos la transición, tras la salida de las hermanas, mejoramos las condiciones laborales del convenio colectivo, una demanda de los trabajadores que venía hace muchos años atrás, estamos renovando la flota de vehículos, está en marcha el proyecto de rehabilitación de las instalaciones... y así muchas mejoras más. Vamos a continuar invirtiendo en el bienestar de nuestros mayores y cuidadores”.

El Alcalde Marcos Zaragoza concluyó su intervención con unas palabras de agradecimiento para todos los trabajadores y directiva y apuntó que “sabéis que soy un enamorado de la Residencia, que vengo frecuentemente a visitaros y preocuparme personalmente de su funcionamiento, así que me hace muy feliz celebrar el 40 aniversario con todos vosotros”.