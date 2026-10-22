La Nucía recibe 4.292 € de la Diputación de Alicante para esterilización de gatos

El Ayuntamiento de La Nucía ha recibido una subvención de 4.292,92 € de la Diputación de Alicante para financiar parte de la Campaña de Esterilización de Gatos Comunitarios 2026. El objetivo de esta campaña es controlar las colonias felinas del municipio mediante el sistema CER (captura, esterilización y retorno).

Esta Campaña de Esterilización de Gatos Comunitarios 2026 en La Nucía está organizada por la concejalía de Protección Animal del Ayuntamiento de La Nucía y cuenta con una subvención de 4.292,92 € del Área de Medio Ambiente de la Diputación de Alicante, dentro de la Convocatoria de concesión de subvenciones para los tratamientos de esterilización de colonias urbanas de gatos sin propietario en municipios de la provincia de Alicante, anualidad 2026, publicada en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia) número 127 del 9 de julio de 2026.

La partida total por parte del Ayuntamiento de La Nucía para esta acción en el año 2026 es de 20.000 € y hasta la fecha se ha esterilizado un total de 234 felinos. Recordar que en la campaña de 2025 se actuó en 275 gatos en el término municipal de La Nucía.