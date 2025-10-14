La Nucía pone en marcha un pionero “Centro de Música y Salud”

Un espacio que une ciencia, arte y bienestar y que estará dirigido por Román Rodríguez, doctor en Ciencias de la Salud y especialista en Musicoterapia y músico profesional. Será un innovador lugar, que está ubicado en l’Auditori, dedicado a la mejora integral de la salud a través de la música, que combina atención clínica, programas preventivos, formación e investigación científica. Escuchamos a Román Rodríguez, director del Centro

El centro nace con el propósito de impulsar la evidencia científica sobre los beneficios de la música y acercar su poder terapéutico y preventivo a toda la población, como explica Bernabé Cano alcalde de La Nucía

El Centro de Música y Salud La Nucía refuerza la apuesta del municipio por la innovación en salud y cultura. Sus actividades fomentan la participación social, el encuentro intergeneracional y la cohesión comunitaria, posicionando a La Nucía como un referente en la promoción del bienestar y la salud a través de la música.