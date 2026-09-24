La Nucía pone en marcha una “encuesta ciudadana” para la evaluación de su Plan de Servicios Sociales

El Ayuntamiento de La Nucía pone en marcha hoy jueves 24 de septiembre una “encuesta ciudadana” para la evaluación de su Plan de Servicios Sociales y la elaboración del II Plan Estratégico Zonal de Servicios Sociales, con la colaboración de la Generalitat Valenciana. La participación en esta “consulta ciudadana anónima” está abierta a todas las personas interesadas y el cuestionario puede completarse de forma rápida y sencilla.

El objetivo de esta “encuesta ciudadana” es conocer las necesidades, prioridades y retos sociales del municipio e incorporar la opinión de la población a la nueva planificación. El plazo es desde hoy jueves 24 de septiembre hasta el jueves 8 de octubre, ambos inclusive. El Ayuntamiento de La Nucía ha iniciado el proceso de evaluación de su primer Plan Estratégico Zonal de Servicios Sociales y de elaboración del segundo Plan, que definirá las principales líneas de actuación y prioridades en materia de servicios sociales para los próximos años. Se han elaborado también carteles con el código “QR” de la encuesta ciudadana para que el acceso sea rápido y sencillo con los teléfonos móviles, bajo el lema “Tu Opinión Cuenta. Ayúdanos a mejorar los Servicios Sociales de La Nucía y responde este cuestionario en línea” para el Plan Estratégico Zonal de Servicios Sociales.

Beatriz Pérez-Hickman, concejala de Bienestar Social, destacó la importancia de conocer la opinión de la ciudadanía para saber “las necesidades y prioridades en servicios sociales en el municipio para nuestros vecinos y vecinas”, para la elaboración del II Plan Estratégico Zonal de Servicios Sociales. Por todo ello la edil nuciera comentó “quiero animar a participar en esta encuesta ciudadana a los vecinos y vecinas de La Nucía, es totalmente anónima y son sólo 5 minutos, se puede contestar desde el mismo móvil y es muy sencillo. Gracias es esta consulta conoceremos los aspectos a mejorar y potencias en el II Plan de Servicios Sociales del municipio que estamos elaborando”.