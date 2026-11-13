La Nucía invierte 1,9 millones € en la rehabilitación de su Galería Subterránea

Este mes de noviembre han comenzado de las obras de la Galería Subterránea de La Nucía que supone una inversión global de 1.941,725,36 €, subvencionada al 60% con los Fondos Europeos PLAN EDIL (Plan Estrategia de Desarrollo Integral Local). Este proyecto consiste en rehabilitar la antigua Galería Subterránea de 480 metros que atraviesa el casco antiguo de La Nucía desde Porvilla hasta la Favara, para convertirla en un atractivo turístico y cultural dentro del gran proyecto global de la “Ruta del Agua”.

Las obras de la Galería Subterránea de La Nucía han sido visitadas por José Luis Campos, arquitecto del proyecto, Begoña Martínez Deltell, asesora museística del proyecto y vocal del Consell Valencià de Cultura, Sergio Villalba, concejal de Urbanismo y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. Visitaron la zona de entrada situada junto a la avenida Porvilla.

Este proyecto de la “Galería Subterránea” pretende mejorar y recuperar del patrimonio histórico de La Nucía para potenciar el turismo cultural y activo, así como la conectividad, la eficiencia energética para mejorar el Desarrollo Urbano Sostenible. #EDIL #POPE #FEDER #EuropaSeSiente. En la actuación se trata de conservar al máximo esta Galería Subterránea que nació con el objetivo de albergar una tubería de suministro de agua, ahora mismo en desuso.

Dos edificaciones: Entrada y Salida

En este proyecto de rehabilitación de la Galería Subterránea además de la actuación en la propia conducción de 480 metros, se van a proyectar dos edificaciones, una en la entrada, en la zona de Porvilla y otra en la salida, junto a la Font de la Favara. En la entrada en la zona de Porvilla se habilitará un pequeño edificio con forma de riu-rau donde se comprarán los tickets y se entrará a esta “experiencia turística, patrimonial e histórica”

Al final del recorrido habrá otra edificación también con varios arcos, imitando un riu-rau que marcará la salida, junto a la Font de la Favara.

“Dinamizar el turismo, recuperando el patrimonio histórico”

“Con este proyecto de la Galería Subterránea lograremos dinamizar el turismo, recuperando el patrimonio histórico, cultural e hidráulico de La Nucía. Como la entrada es en Porvilla y la salida en la Favara los visitantes a esta Galería Subterránea tendrán que recorrer el casco antiguo de La Nucía en su retorno, visitando los diferentes elementos de la “Ruta del Agua”, como los dos lavaderos, balsas de riego, acequias. Conociendo la gran importancia de esta “Ruta del Agua” en la historia de La Nucía. De esta forma también dinamizamos la economía local, tanto el comercio, restauración…etc. Además, muchos visitantes combinarán esta visita a la Galería junto a la de la Tirolina, teniendo dos “experiencias” en un mismo día en La Nucía, atrayendo más turistas al casco antiguo” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.