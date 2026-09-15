La Nucía invierte 152.000€ en las obras del carrer Tossalet

Las obras de la prolongación del carrer Tossalet de La Nucía comenzaron en julio y finalizarán en octubre, para dotar a este vial de asfalto, acera y alumbrado público. Esta actuación supone una inversión de 152.576,76 €, financiada: 60% Ayuntamiento de La Nucía y 40% vecinos de esta calle. Esta vial de 250 metros de longitud, une el carrer Alacant y la subida del Calvari y hasta ahora era un camino de tierra y piedra. Con esta obra se pone solución a una reivindicación de los vecinos de la zona. Manuel Cortés, arquitecto municipal, Sergio Villalba, concejal de Urbanismo y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía han visitado las obras de urbanización del carrer Tossalet.

“Mejorar la calidad de vida”

“Una vez más y a petición de los vecinos desde el equipo de gobierno, lo que intentamos es solucionar y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de La Nucía. En esta ocasión los vecinos de la prolongación del carrer Tossalet demandaban urbanizar un camino de tierra y estamos realizando esta obra de forma conjunta para solucionarlo con una inversión de 152.576,76 €,, 60% Ayuntamiento y 40% vecinos. Cuando esté finalizado y asfaltado, con acera y farolas, los vecinos podrán acceder a sus casas sin ningún tipo de problema. La iluminación aumentará la seguridad y hará que mucha más gente pasee por este vial para acceder al Calvari, donde cada tarde pasean nucieros y nucieras” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Varias fases

La primera actuación fue el movimiento de tierras, picar piedra para la compactación y nivelar la solera de la futura calle asfaltada con zahorras, que se está finalizando en la actualidad. Ahora se está procediendo a la urbanización con la proyección de la acera de 1,20 m. de ancho en uno de los costados de la calle con adoquines y bordillo, anteriormente inexistente; con la obra pública pertinente para la instalación de la red de alumbrado público, otra de las peticiones de los vecinos para ganar en seguridad. Esta actuación de la acera de adoquines tiene en cuenta las salidas de los garajes de los chalets que dan a esta prolongación del carrer Tossalet.

La tercera y última fase será la instalación de las farolas del alumbrado público y el asfaltado de la calle con un ancho de 5 metros. La obra finalizará a principios de octubre y La Nucía contará con la prolongación del carrer Tossalet, que unirá el carrer Alacant con la subida del Calvari.