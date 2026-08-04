El Museo Villa Romana de l'Albir acoge mañana una nueva sesión de 'Contes a la fresca'

La propuesta invita a vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar de una velada de narración oral en un entorno patrimonial único, donde los cuentos populares, las leyendas, los relatos vividos y la memoria oral serán los protagonistas. La sesión tendrá una duración aproximada de una hora y contará con la participación de narradores voluntarios y profesionales, aunque cualquier persona que desee compartir una historia podrá hacerlo, sin necesidad de tener experiencia previa.

El concejal de Cultura de l'Alfàs del Pi, Manuel Casado, ha animado a la ciudadanía a participar en esta actividad, destacando que 'Contes a la fresca' “es una magnífica oportunidad para seguir recuperando una tradición tan nuestra como la de reunirse al caer la noche para escuchar historias”. Además, ha señalado que “esta iniciativa demuestra que la colaboración entre municipios permite poner en marcha proyectos culturales de calidad que enriquecen la oferta estival y fomentan la participación ciudadana”.

Casado ha invitado también a quienes conservan cuentos, anécdotas, recuerdos o leyendas a compartirlos con el público. “Todos tenemos una historia que merece ser contada. Este proyecto quiere ser un espacio abierto donde la memoria, la imaginación y la palabra se den la mano”, ha añadido.

'Contes a la fresca' nace con el objetivo de acercar la narración oral a la ciudadanía y recuperar una costumbre que durante generaciones formó parte de la vida cotidiana en plazas y calles de los pueblos. La iniciativa recorrerá durante el verano los cuatro municipios participantes, convirtiendo espacios emblemáticos en escenarios para la literatura y la tradición oral.

Desde la organización se recomienda a las personas asistentes acudir con una vela, un farolillo o una linterna para contribuir a crear una atmósfera íntima y acogedora que refuerce la magia de la narración.

Tras la sesión de mañana en el Museo Villa Romana de l'Albir, el ciclo continuará el 12 de agosto en la plaza Mestre de la Música (Altea); el 19 de agosto en l’Hort de Colón (Benidorm); el 26 de agosto, en la plaça del Llaurador (Callosa d'en Sarrià) y, por último, el 2 de septiembre concluirá en la plaça de les Escoles Velles (l'Alfàs del Pi).