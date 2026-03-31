El Ministerio de Transportes cede a Villajoyosa un tramo de la carretera N332a

El tramo cedido tiene una longitud de 560 metros y una superficie estimada de 11.224 metros cuadrados. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha cedido al Ayuntamiento de Villajoyosa la titularidad de un tramo de la carretera N332a, así como tramos de los ramales R-10, R-8 y R-6 del enlace norte del municipio.

El tramo cedido tiene una longitud de 560 metros con una superficie estimada de 11.224 metros cuadrados y se extiende desde la rotonda del Tanatorio Marina Baixa hasta la rotonda de acceso a la Cala, límite con el término municipal de Finestrat.

El concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, indicó que “el Ministerio ha aceptado la cesión de este tramo de la N332a, una petición que fue impulsada por el Ayuntamiento en 2024”. Este trámite “completa la cesión de todo el tramo de la antigua carretera nacional”.

El edil del área explicó que esta cesión “permitirá adaptar estos viales permitiendo la implantación de servicios, instalaciones o carriles bici; o adecuar los accesos a las actividades comerciales”.

Pedro Ramis añadió que “con esta cesión, los viales ya pueden ser más calles que carretera. El concejal de Urbanismo destacó la “buena predisposición” del Ministerio para llevar a cabo esta cesión del tramo de N332a.

Como explicó el Ministerio de Transportes, el Ayuntamiento de Villajoyosa asume la titularidad del tramo reseñado, con todos sus elementos auxiliares y equipamientos, y pasa a ser a partir de ahora el responsable de su conservación y mantenimiento.