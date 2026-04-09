En mayo recarga gratuita en los aparcamientos públicos de Tomás Ortuño, Rincón de Loix y Mercado de Benidorm

La iniciativa estará activa del 11 al 17 del próximo mes y para poder beneficiarse habrá que hacer la recarga a través de la app de Telpark

El consistorio y la empresa que gestiona los aparcamientos públicos del Plan Futura 2000, ponen en marcha una iniciativa conjunta para impulsar el uso del vehículo eléctrico que consiste en ofrecer durante unos días recargas gratuitas en los parkings de Tomás Ortuño, Rincón de Loix y Mercado Municipal.

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La iniciativa se extenderá del 11 al 17 de mayo e incluirá el uso sin coste de 15 puntos de recarga semirrápida de hasta 22 kW. La empresa gestiona en Benidorm más de 655 plazas en tres aparcamientos subterráneos. Su aplicación cuenta con más de 6,2 millones de usuarios y una red global que supera los 1.500 puntos de recarga eléctrica.

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