Más de 400 pinos secos retirados en Serra Gelada dentro del plan de choque frente a la sequía

La Generalitat Valenciana está llevando a cabo en el Parc Natural de la Serra Gelada diversos trabajos de retirada de pinos secos, centrados principalmente en zonas forestales del término municipal de l’Alfàs del Pi. Estas actuaciones se enmarcan dentro de las tareas de mejora, conservación y prevención forestal que la Conselleria de Medio Ambiente desarrolla en distintos puntos del territorio. Según ha explicado el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, el objetivo principal de estos trabajos es eliminar ejemplares muertos que suponen un riesgo tanto ambiental como para la seguridad de las personas. Además, el concejal de Medio Ambiente, Luis Miguel Morant, destaca las labores realizadas.

A estas actuaciones se suman las ya realizadas en 11 hectáreas del término municipal de l’Alfàs del Pi dentro del proyecto de emergencia ejecutado entre finales de 2024 y principios de 2025, lo que evidencia la magnitud del esfuerzo que se está realizando en este municipio dentro del plan de choque forestal impulsado por la Generalitat.