Más de 200 personas participan en la primera Marcha Solidaria por la Salud Mental de AFEM

Algo más de 200 personas han tomado parte esta mañana en la primera edición de la Marcha Solidaria por la Salud Mental que organiza la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la Marina Baixa (AFEM), en la que también ha colaborado el Ayuntamiento de Benidorm.

La marcha ha discurrido por primera línea de la playa de Poniente y el objetivo de la misma era romper barreras respecto a los problemas de salud mental, que cada vez aumentan más en la sociedad actual, y recaudar fondos por parte de AFEM para poder continuar con la labor que realizan en el ámbito de la salud mental, según ha afirmado Cristina Olmedo, miembro de AFEM, que ha leído unas palabras antes de la salida.

En esa breve alocución, AFEM ha abogado por que “desaparezca el estigma de tener une enfermedad mental”. Cristina Olmedo ha apelado a la solidaridad y ha dicho que la recaudación obtenida “es para que la asociación pueda seguir desarrollando su actividad”. También ha agradecido “al Ayuntamiento por permitirnos hacer este acto; a la concejal de Bienestar Social, a las empresas que se han involucrado, a todas lsa personas colaboradoras y a todos los participantes”.

En la marcha solidaria ha tomado parte el alcalde Toni Pérez, así como la edil de Bienestar Social, Ángela Zaragozí, y varios miembros del equipo de gobierno local. Todos han tomado la salida en un recorrido que ha llegado hasta el antiguo puesto de Cruz Roja en la avenida de la Armada Española en un ambiente festivo, familiar e inclusivo para todas las edades y tipos de público.