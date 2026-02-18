Marchan a buen ritmo las obras de encauzamiento del Barranco Hondo en l’Alfàs financiadas por Europa

El proyecto cuenta con un presupuesto de 961.129,80 euros y está financiado al 100% con fondos europeos y actualmente estas obras de encauzamiento del Barranco Hondo se están desarrollando en el tramo comprendido entre Finca Roca y el Bulevar de los Músicos, una actuación estratégica destinada a minimizar el riesgo de inundaciones durante episodios de lluvias intensas, cada vez más frecuentes como consecuencia del cambio climático.

El Barranco Hondo constituye una infraestructura esencial para la gestión de las escorrentías pluviales en esta franja del litoral. Su trazado se inicia en La Nucía, atraviesa distintos suelos urbanos y desemboca en la playa de l’Albir, recogiendo tanto aguas urbanas como procedentes de áreas no urbanizadas. En los últimos años, la intensificación de lluvias torrenciales ha provocado episodios de inundaciones en zonas residenciales y turísticas del municipio, especialmente en las áreas más próximas al mar.

Los ámbitos urbanos anexos al Barranco Hondo están identificados en el PATRICOVA (Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana), cuyos estudios hídricos, en el contexto del cambio climático, refuerzan la necesidad de intervenir en el tramo más cercano a la desembocadura, considerado el más sensible ante posibles inundaciones.

Alfaz del Pi ha obtenido un total de 4.480.000 euros para el desarrollo de dos Planes de Sostenibilidad Turística en Destino correspondientes a las anualidades 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas inversiones permitirán seguir avanzando en la vertebración del territorio, la interconexión turística sostenible y la accesibilidad universal, reforzando la competitividad del municipio como destino turístico adaptado a los desafíos climáticos.