“Les Festes de Sant Vicent” unirán un año más a Altea, l’Alfàs y La Nucía en el Captivador

Las fiestas en honor a “Sant Vicent Ferrer” se celebran este fin de semana, del 10 al 13 de abril, en la ermita del Captivador de la Nucía, situada en un cruce de caminos entre l’Alfàs del Pi, Altea y La Nucía, por ello reúne a vecinos y vecinas de las tres localidades. Habrá actos de todo tipo: danses, conciertos, albaes, talleres en el CEM, romería, carrera pedestre, pilota valenciana, mesa redonda dedicada a Sant Vicent y misa. Todas las actividades programadas son libres y gratuitas.
La presentación de la programación de les “Festes de Sant Vicent” 2026 ha contado con la presencia de Gregorio Cortés, presidente Associació 2on Centenari de l’Ermita de Sant Vicent, Miguel Llorca, representant Majorals 2026-Penya Els Festers, Joaquim Devesa, concejal de Fiestas de Altea, Sandra Gómez, concejala de Fiestas de l’Alfàs, Cristóbal Llorens, concejal de Fiestas de La Nucía y Pedro Lloret, primer teniente alcalde de La Nucía.
Esta festividad varía cada año en el calendario ya que se celebra siempre el fin de semana posterior al de Pascua. La programación de Actos de las “Festes de Sant Vicent Ferrer” 2026 ha sido organizada por: concejalías de Fiestas y Cultura del Ayuntamiento de l’Alfás del Pi, Altea y La Nucía, Associació II Centenari de l’Ermita de Sant Vicent, Parroquia de La Nucía y Majorals 2026 - Penya Els Festers.
Mesa redonda y Romería de Sant Vicent
El lunes 13 de abril, día de Sant Vicent, a las 10 horas se realizará la mesa redonda “Sant Vicent Ferrer: influencia social, política, religiosa i cultural del Sant Apòstol valencià” en el CEM Captivador. Una sesión que reunirá ponentes: Dr. José Soler, Dr. Antoni Ferrando, Dr. Vicent Josep Escartí, Dr. Aniello Fratta, Dr. Joan Borja y Mn. Miguel Ángel marcos, rector de La Nucía. A las 11,45 horas comenzará la romería de la imagen del santo que saldrá desde el CEM del Captivador.
A continuación, se celebrará la misa en honor al santo en la plaza de la Ermita de Sant Vicent, que reunirá a las autoridades locales de Altea, l’Alfàs del Pi y La Nucía. En la misa participará la Coral “l’Alfàs Canta”. Tras la misa actuará el grupo de Danses de Pedreguer.
“Cuatro días especiales para nuciers, alteans i alfasins”
“Un año más llegan las esperadas Festes de Sant Vicent 2026. Unos días donde la ermita del Captivador reúne a “alteans, alfasins i nuciers”. Estas fiestas tienen un encanto especial por el lugar donde se celebran, en un paraje incomparable y un ambiente de convivencia entre vecinos y visitantes. Nos espera un completo programa de actos, con actividades de todo tipo y música en la carpa festera, donde habrá servicio de barra por parte dels Majorals. También tendremos deporte con las partidas de pilota valenciana y la carrera pedestre. El lunes, día grande la fiesta habrá mesa redonda de dedicada a Sant Vicent Ferrer, “el nostre apóstol valencià”, también la tradicional romería y las diferentes actuaciones de danzas. Todas las actividades son completamente gratuitas, por ello invitamos a todos los vecinos y vecinas de Altea, l’Alfàs del Pi y La Nucía en especia, y al resto de la comarca a acercarse hasta el Captivador este fin de semana, para disfrutar de les Festes de Sant Vicent” afirmó Cristóbal Llorens, concejal de Fiestas.
Carpa Majorals 2026
El viernes 10 de abril por la noche abrirá la carpa dels “Majorals”, con servicio de barra y comida 24 horas durante los cuatro días, para recaudar dinero para las “Festes d’Agost” 2026. Habrá platos autóctonos para comer cada día en la carpa dels Majorals: el sábado Paella, el domingo Putxero y el lunes Fideuà.
Conciertos y tardeos
En la parte musical habrá diferentes actuaciones en la “carpa festera”, a partir de las 20 horas se abrirá el servicio de barra y el viernes 10 abril habrá la actuación del grupo El Malecón y Dj Davidom. El sábado 11 de abril habrá tardeo amenizado por la Bandeta Bèrnia y por la noche actuará Pervesió y Dj Myke. El domingo 12 de abril habrá tardeo con David Kratos y por la noche el grupo nuciero “The Boliquets”. Cerrarán la noche los Dj’s Residentes.
“Danses i Albaes” y CEM
El domingo 12 de abril por la tarde (18,30 horas) en la plaça de l’Ermita tendrán lugar las actuaciones del Grup de Danses d’Altea “Bellaguarda Tradicions” y el grupo de danza de “l’Escola de Danses Tradicionals de La Nucia” con la colaboración del “Grups de Danses l’Almadrava”. A las 19,30 horas “Albaes” con diversos intérpretes y el “grup dolçainers el Bessó”.
Los días 11 y 12 de abril el Centro Educativo Medioambiental (CEM Captivador) estará abierto al público de 10,30 a 14 horas, donde se podrá realizar visitas guiadas, actividades y talleres.
Deportes: Pilota y Carrera pedestre
El sábado 11 de abril por la tarde (15,30 horas) se realizarán varios “Jocs de Raspall” de diferentes categorías por parte de los niños y niñas de l’Escola de Pilota Valenciana de La Nucia. Por la tarde a las 17 horas partida de exhibición de “llargues” entre los equipos del Club de Pilota Valenciana de La Nucía, amenizada por el grup de Dolçainers d’Altea.
El domingo 12 de abril se celebrará la XXI Carrera Pedestre de La Nucía (con Volta a Peu y Marcha Nórdica). La salida será desde la Plaça Major a las 9,30 horas y la meta estará en la ermita de Sant Vicent, donde se realizarán las carreras infantiles a partir de las 11,30 horas.