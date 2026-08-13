Les Festes d’Agost contarán con punto violeta en la plaça Major de la Nucía

Les “Festes d’Agost” de La Nucía contarán con punto violeta y arcoíris al servicio de festeros y visitantes un año más. El punto violeta es un espacio de información, concienciación y atención para favorecer unas fiestas más respetuosas, igualitarias y libres de agresiones sexistas. El espacio estará ubicado en la plaça Major y estará en coordinación constante con el dispositivo de la Policía Local. Este punto contará con pulseras de detección de sustancias de sumisión química.

El punto violeta, puesto en marcha por la concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas en colaboración con la concejalía de Fiestas, estará ubicado estratégicamente en la plaça Major para facilitar su visibilidad y el acceso de todas las personas.

En la presentación de este punto violeta han participado Gemma Márquez, concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas, Serafín López, concejal de Seguridad Ciudadana y Cristóbal Llorens, concejal de Fiestas. También estuvieron presentes Diego Llorca, presidente Associació de Penyes, Javier Burrueco, Inspector Jefe y Blas Alós, Oficial de Policía Local.

Punto Violeta y Arcoíris

La concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas gestiona en colaboración con ACOVIFA (Asociación por la igualdad y contra la violencia de género, familiar, acoso escolar y laboral) el punto violeta y arcoíris, que funcionará de 00:00 a 3:00 horas las noches de les Festes d’Agost 2026. Este espacio trabaja en contacto directo con la Policía Local, que durante las fiestas tendrá una dependencia abierta las 24 horas en el edificio principal del Ayuntamiento de La Nucía.

La finalidad de los puntos violeta es favorecer que las mujeres puedan disfrutar de las fiestas en igualdad, sensibilizando sobre la necesidad de crear espacios seguros, libres de acoso o violencia. Por otro lado, el punto arcoíris apuesta por visibilizar la diversidad del municipio de La Nucía y potenciar espacios respetuosos, libres de LGTBIQA+fofia. Además, el Punto Violeta de les Festes d’Agost, situado en la plaça Major, contará con pulseras de detección de sustancias de sumisión química.

Estas acciones son posibles gracias a la colaboración del Ministerio de Igualdad, a través de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y la Dirección General de Diversidad de la Generalitat Valenciana mediante el Protocolo Espacio libre de LGTBIQ+fobia en la Comunitat Valenciana y la campaña Orgull de Comunitat. Estos puntos están abiertos a toda la ciudadanía y personas visitantes para ofrecer pautas, recomendaciones y atención directa en caso de que se dé o se presencie una agresión sexista, sexual, racista o que atente contra las libertades de las personas LGTBIQA+.