L'Alfàs del Pi reconoce la labor de USAR-13 tras su misión de rescate en Venezuela

En el encuentro han participado el presidente de la ONG USAR-13, José Moreno, acompañado por el vicepresidente, Fernando García, y el vocal, Marcus Simus, para conocer de primera mano el trabajo desarrollado por la organización en Venezuela. En el encuentro también se han dado cita la concejala de Bienestar Social, Marisa Cortés, y el edil de Deportes, José Plaza.

Durante la reunión, Fernando García, bombero de profesión y vicepresidente de USAR-13, relató la experiencia vivida como integrante del equipo de rescate desplazado a Venezuela. La expedición estuvo formada por ocho especialistas y un perro dual, entrenado para localizar tanto a personas con vida como fallecidas.

Los representantes de la ONG explicaron las dificultades burocráticas que encontraron para acceder al país con todo el material y equipamiento necesario para desarrollar su labor, una circunstancia que retrasó su llegada hasta casi una semana después de producirse los seísmos.

Una vez en Venezuela, el equipo comenzó a trabajar en las zonas asignadas por Naciones Unidas, empleando equipos especializados de rescate, entre ellos material de rotura, generadores autónomos, cámaras de búsqueda y sistemas de localización mediante sonar. Finalizada la misión, parte del material fue donado para que pudiera seguir utilizándose sobre el terreno.

USAR-13 es una asociación humanitaria, independiente, privada y sin ánimo de lucro cuya misión va más allá de las labores de búsqueda y rescate de personas. La entidad desarrolla también programas y proyectos sociales dirigidos a mejorar la calidad de vida de los colectivos más vulnerables, además de impulsar actividades de educación y entrenamiento canino.

Los perros constituyen el eje fundamental de la organización, participando tanto en las intervenciones de búsqueda y rescate como en los distintos programas sociales que desarrolla la entidad.

Actualmente, USAR-13 cuenta con alrededor de 40 personas voluntarias, una decena de perros especializados en rescate y cerca de 400 socios. Además, dispone de un campo de entrenamiento en La Nucía, referencia nacional para la formación de equipos de rescate canino, al que acuden profesionales de distintos puntos de España. La preparación de estos perros requiere un entrenamiento continuo y permanente, motivo por el que los equipos de la organización también realizan ejercicios en otros centros especializados del país.

A lo largo de su trayectoria, USAR-13 ha participado en numerosas misiones internacionales de rescate en países como Sri Lanka, Turquía, Pakistán, Haití, Perú y Venezuela, respondiendo a emergencias provocadas por terremotos y otras catástrofes naturales.

El alcalde de l'Alfàs del Pi ha querido agradecer públicamente la labor que desarrolla esta organización y ha reconocido el compromiso, la profesionalidad y la solidaridad de todas las personas voluntarias que forman parte de USAR-13. En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento mantiene desde hace años un convenio de colaboración con la entidad, dotado con una aportación económica anual de 3.000 euros, como muestra del apoyo municipal a la importante labor humanitaria que realiza.