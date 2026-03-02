Formación

L’Alfàs inicia dos nuevos programas de empleo con una subvención de más de 500.000 euros de LABORA

El objetivo final es facilitar la incorporación al mercado de trabajo con una preparación más sólida y una experiencia acreditable, reforzando así sus posibilidades reales de empleo una vez finalizado el programa

Onda Cero Marina Baixa

Alfaz del Pi |

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un nuevo Taller de Formación y Empleo, con un itinerario formativo en albañilería, con un total de 10 personas participantes. Y también hoy ha dado comienzo una Escuela Taller, un programa de empleo y formación dirigido a menores de 30 años en el que participan 10 personas, que se formarán durante los próximos 12 meses en jardinería. Ambos programas financiados por LABORA, con dos subvenciones que suman más de 530,000 euros.

Estos programas, financiados íntegramente por la administración autonómica y sin coste para las arcas municipales, combinan formación teórica con experiencia práctica remunerada. A través de la ejecución de obras y servicios de interés público, las personas participantes adquieren cualificación profesional al tiempo que contribuyen a mejorar espacios e infraestructuras del municipio.

