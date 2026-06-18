Justicia finaliza las obras de accesibilidad del Palacio de Justicia de Benidorm

La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación ha finalizado las obras de adecuación de la accesibilidad del Palacio de Justicia de Benidorm, ubicado en la calle Passeig els Tolls, 2, así como la habilitación del espacio para una plaza de juez y personal del equipo de violencia en la primera planta de la sede.

Las obras han permitido mejorar la accesibilidad del inmueble, garantizando un acceso universal, seguro y autónomo tanto para la ciudadanía como para los profesionales que trabajan en la sede judicial.

Con actuaciones como esta, con una inversión de 465.719,21 euros, el Consell refuerza su compromiso con una justicia más accesible, moderna y segura, alineada con los principios de inclusión, eficiencia y sostenibilidad. La mejora continua de las infraestructuras judiciales es una prioridad para garantizar una atención de calidad a la ciudadanía y unas condiciones dignas para los profesionales que trabajan en ellas.

Obras realizadas

Entre las principales intervenciones, se ha llevado a cabo la adecuación de los aseos de uso público en todas las plantas, incorporando cabinas accesibles, barras de apoyo, dispositivos de llamada de asistencia y puertas adaptadas. Asimismo, en la planta baja se ha habilitado una sala de lactancia y se han instalado cambiadores en los aseos.

El proyecto ha incluido también la mejora de los itinerarios accesibles mediante la instalación de bandas de guiado podotáctiles y señalización visual y táctil, tanto en la planta baja como en las escaleras de uso público. En esta línea, se ha reforzado la accesibilidad en la escalera exterior con la incorporación de pasamanos intermedios y la adecuación de la barandilla.

Además, se han adaptado los mostradores de atención al público para hacerlos accesibles y se han instalado bucles magnéticos en distintos espacios, como mostradores, salas de vistas y ascensores, facilitando la comunicación a personas con discapacidad auditiva.

La actuación ha contemplado también la incorporación de cartelería accesible en braille y alto relieve en todo el edificio, mejorando la orientación de las personas con discapacidad visual.

En el ámbito funcional, las obras han permitido la transformación de antiguos espacios para alojar una nueva plaza de juez y el personal del equipo de violencia en la planta primera, que cuenta con dependencias para personal administrativo, despachos para juez y letrado de la Administración de Justicia, así como salas de espera y espacios de uso múltiple.

Asimismo, se han realizado actuaciones específicas en la zona de detenidos, adaptando los aseos y reforzando las condiciones de seguridad, mediante la instalación de equipamiento antivandálico y sistemas de control.