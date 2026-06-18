Jardinería y protección animal, incidencias más demandadas en la “App La Nucía”

La “App La Nucía” cumple 8 años de funcionamiento, en los cuáles se ha resuelto más de un 99% de las más de 6.000 incidencias comunicadas por la ciudadanía, demostrando el gran funcionamiento de este servicio municipal. Jardinería, Servicios Técnicos, Protección Animal y Policía son las áreas que más incidencias reciben. Desde el equipo de gobierno se continúa trabajando para atender las peticiones de los vecinos y vecinas de La Nucía que son los que comunican las incidencias con la App de La Nucía, con tan sólo tres clics.

La “App La Nucía” se ha convertido en una importante herramienta de trabajo para el Ayuntamiento de La Nucía, que conoce casi en tiempo real la incidencia y su localización, gracias a la implicación de los vecinos y vecinas, en mejorar su municipio y subsanar los desperfectos. Tras estas comunicaciones se realizan reuniones semanales de las diferentes áreas junto con los técnicos municipales, para planificar el arreglo de las incidencias.

Gran eficacia

En estos ocho años de vida los vecinos y vecinas de La Nucía han registrado más de 6.000 incidencias, y la práctica totalidad de ellas, más de un 99% han sido resueltas. Un altísimo porcentaje de resolución de las incidencias, confirmando el excelente funcionamiento del servicio, gracias a la implicación de la ciudadanía que comunica cualquier desperfecto o incidencia en su calle o avenida.

Las incidencias comunicadas a través de esta aplicación móvil de participación ciudadana son de diferentes áreas: Jardinería, 12,3%, Servicios Técnicos 8,9%, Protección Animal 8,2% y Seguridad Ciudadana-Policía, 7,5% son las áreas más demandadas en petición de incidencia por parte de la ciudadanía.

La forma más sencilla

La comunicación de incidencias a través de la app, se ha convertido en la manera más ágil y directa de comunicar las incidencias que ocurren y que cada vecina o vecino puede transmitir al Ayuntamiento para su reparación, comunicación de vertidos ilegales de residuos u otras incidencias. El grupo de trabajo de incidencias realiza reuniones periódicas para poner en común o distribuir las diferentes incidencias que se van recibiendo y asignarlas al área correspondiente.

¿Cómo obtenerla?

La “App La Nucía” ha superado las 12.000 descargas. Se trata de un servicio totalmente gratuito, para que los vecinos y vecinas puedan comunicar en tiempo real de cualquier incidencia o desperfecto, a través de su móvil. La App de La Nucía se puede descargar de forma gratuita en http://www.lanucia.es/Ayuntamiento/App y7o a través de las tiendas virtuales “Google Play” (teléfonos Android) o “App Store” (teléfonos iPhone), buscar la “App La Nucía” y descargarla.