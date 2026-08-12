El Hospital Universitario Marina Baixa reduce de 57 a 14 días la espera para intervenir a los pacientes de mayor prioridad

El Hospital Universitario Marina Baixa ha reducido hasta los 14 días el tiempo medio de espera para intervenir quirúrgicamente a los pacientes con prioridad 1, aquellos cuyo estado clínico requiere una intervención en un plazo máximo recomendado de 30 días, atendiendo al Real Decreto 605/2003, que regula el tratamiento homogéneo de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud.

Este dato supone una reducción de más del 75% respecto a junio de 2023, cuando la demora para estos pacientes se situaba en 57 días. De este modo, el centro ha reducido en 43 días la espera de los pacientes que requieren una respuesta quirúrgica más prioritaria.

Los datos a 30 de junio de 2026 muestran también una evolución favorable en el resto de niveles de prioridad. En el caso de la prioridad 2, correspondiente a aquellas intervenciones que deben realizarse en un plazo no superior a 90 días, la demora media se ha reducido de 39 días en junio de 2023 a 36 días en junio de este año.

Por su parte, la demora correspondiente a los pacientes con prioridad 3 ha pasado de 59 días en junio de 2023 a 57 días en junio de 2026.

La evolución positiva se refleja asimismo en la demora media quirúrgica global del Hospital Universitario Marina Baixa. A 30 de junio de 2026, el centro registra una espera media de 52 días para una intervención quirúrgica, por debajo de la media autonómica y mejorando también la cifra registrada hace tres años, cuando la demora media del centro era de 57 días, cinco días más que en la actualidad

Los resultados muestran especialmente la mejora alcanzada en la atención a los pacientes cuya situación clínica requiere una respuesta más rápida, dentro de la estrategia prioritaria de la Conselleria de Sanidad. En este sentido, el Hospital Universitario Marina Baixa mantiene las demoras de los pacientes con prioridad 1 y prioridad 2 ampliamente dentro de los plazos clínicos recomendados, de 30 y 90 días, respectivamente.

La evolución de estos indicadores responde al trabajo desarrollado por todo el departamento, así como los diferentes servicios y profesionales implicados en la actividad quirúrgica, para ofrecer una respuesta adecuada en función de la prioridad clínica de cada paciente.