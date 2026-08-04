Hacer amigos, descubrir Europa y volver a conectar con las personas, objetivos del Erasmus+ que vivirán este verano 6 jóvenes de Altea en Rumanía

El departamento municipal de Proyectos Europeos ha celebrado una reunión preparatoria con los 6 jóvenes que participarán en el intercambio juvenil europeo “The Puppet Connection”. Una iniciativa del programa Erasmus+ que tiene lugar hasta el 9 de agosto en Perma Halos (Rumanía) y reunirá a participantes de España, Rumanía, Portugal, Grecia, Bulgaria y Chipre.

A la cita han acudido, además de los 6 participantes en el Erasmus+, el concejal de Proyectos Europeos, Germán Manjón, y la técnica responsable de la Oficina de Proyectos Europeos del Ayuntamiento de Altea, Paloma Verdú, quienes han explicado el funcionamiento del proyecto, los aspectos organizativos de la movilidad y los objetivos educativos de esta experiencia internacional.

El edil Germán Manjón ha indicado que “este proyecto europeo es una magnífica oportunidad para que nuestros jóvenes descubran que el teatro también puede ser una herramienta para crear vínculos, trabajar en equipo y comprender otras realidades·. A lo que ha añadido: “desde el Ayuntamiento de Altea seguiremos impulsando proyectos Erasmus+ que abran puertas a nuestra juventud y les permita crecer como personas, conocer otras culturas y construir una Europa más unida desde las experiencias compartidas”.

Los jóvenes que representarán a Altea son Sarah Aragena, Aitana González, Diana Azarova, Ángel Pérez, Verónica Padilla y Sara Blay.

El proyecto utilizará el teatro de marionetas como metodología de educación no formal para fomentar la creatividad, el trabajo en equipo, la comunicación, la participación activa y la reflexión sobre cuestiones sociales que afectan a la juventud, culminando con la creación y representación de historias desarrolladas por equipos internacionales.

Durante la reunión, los participantes han compartido sus expectativas e inquietudes ante una experiencia que afrontan con gran entusiasmo. Todos coinciden en señalar que lo que más les motiva es la oportunidad de conocer a jóvenes de otros países europeos, crear nuevas amistades y vivir una experiencia intercultural que les permita crecer tanto personal como socialmente.

Además, han mostrado un especial interés por descubrir cómo el teatro de marionetas puede convertirse en una herramienta para mejorar la comunicación, expresar emociones y fortalecer la conexión entre las personas, un aspecto que, según ellos mismos señalan, resulta cada vez más necesario en una sociedad donde las relaciones personales tienden a verse condicionadas por las pantallas y la comunicación digital.

Con esta nueva movilidad Erasmus+, el Ayuntamiento de Altea continúa impulsando la participación de la juventud en proyectos europeos que favorecen el aprendizaje intercultural, el desarrollo de competencias personales y el fortalecimiento de los valores europeos a través de experiencias internacionales.