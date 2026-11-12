La Guardia Civil rescata a una mujer de 58 años desaparecida en Finestrat

La Guardia Civil ha localizado y rescatado con vida a una mujer de 58 años que había desaparecido el día anterior en Finestrat (Alicante). Fue hallada en estado de semiinconsciencia y con síntomas de hipotermia en un camino rural de difícil acceso, hasta el que no era posible llegar con vehículos.

La familia advirtió su ausencia del domicilio a lo largo del 11 de noviembre y, tras intentar localizarla sin éxito, comunicó la desaparición a la Guardia Civil. Una patrulla del Puesto de Finestrat se desplazó para entrevistarse con los familiares y recabar información sobre las circunstancias, y se iniciaron de inmediato las actuaciones para su localización.

Durante la noche los agentes desarrollaron diversas gestiones para averiguar su paradero, entre ellas consultas con centros hospitalarios y contactos con otros cuerpos, al tiempo que se realizaban batidas por los caminos y las zonas próximas al lugar donde se sospechaba que podía encontrarse.

En el dispositivo participaron patrullas de la Guardia Civil de Callosa d'en Sarrià, Finestrat y Villajoyosa, así como personal de la Compañía de Calpe. También se activaron medios especializados, entre ellos un helicóptero del Servicio Aéreo y guías caninos del Servicio Cinológico de la Guardia Civil.

Sobre las 08:30 horas del 12 de noviembre, agentes del Puesto de Callosa d'en Sarrià localizaron a la mujer en un camino rural del término municipal de Finestrat, situado a unos dos kilómetros de la carretera y accesible únicamente a pie.

La mujer se encontraba semiinconsciente y presentaba síntomas de hipotermia, por lo que precisaba asistencia sanitaria. Ante la dificultad del terreno y la imposibilidad de acceder con un vehículo hasta el punto donde se encontraba, los agentes la trasladaron en brazos durante casi dos kilómetros hasta el vehículo oficial, desde el que fue llevada hasta el lugar en el que aguardaba una ambulancia que la evacuó al Hospital de Villajoyosa.

La Guardia Civil recuerda que ante la desaparición de una persona no es necesario esperar ningún plazo para denunciar: cuanto antes se comunique el hecho, antes puede activarse el dispositivo de búsqueda, y las primeras horas resultan determinantes. El aviso puede darse en el acuartelamiento más cercano o a través del teléfono 062.